Se billedserie Sønnen Jens Evald Sandvik hjælper sin far Knut Erik i bistroens bar. Foto: Jan Partoft

Fra øl på lærerværelset til en bistro med mad

Roskilde Avis - 06. august 2020 kl. 04:08 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når gæsterne nu besøger den nye restauration Røde Port Bryghus og Bistro i det tidligere TTU på hjørnet af Algade og Sortebrødre Stræde, træder de ind i en speciel verden, der næsten ligner en dagligstue med gamle møbler.

Den tidligere skolelærer Knut Erik Sandvik, som er hovedejer, kan fortælle om den lange rejse, der har ført frem til et af Roskildes spændende nye vandings- og fodrings-steder.

For år tilbage var en gruppe lærere på Gadstrup Skole så glade for god øl, at de begyndte at brygge selv i et kælderrum.

Siden blev Knut sammen med sin kollega Morten så grebet af ideen, at de lejede sig ind til øl-fabrikation på et bryggeri i Randers. Derefter har de så også startet deres egen fabrikation på gården Hahnshøj, ved Køgevej, syd for Vor Frue.

De to skolelærere ejer fortsat hver sin halvdel af bryggeriet Røde Port.

Mad og drikke

Men efterhånden blev den 62-årige Knut Erik Sandvik så optaget af det med øllet, at han kvittede sit job på Fløng Skole og på fuld tid også ville starte en restaurant med både mad og drikke.

- Vi havde brug for et sted, hvor vi for alvor kunne præsentere vores øl. Flaskeøllet laver vi fortsat i Randers, mens fadøllet bliver fremstillet ved Vor Frue. Derfor havde jeg brug for et sted i Roskilde, hvor der også kunne serveres god mad, lavet fra bunden.

- Jeg kiggede på flere steder i Roskilde, men så dukkede de her lokaler op i det tidligere TTU. Det er jo et historisk hus, hvor Lise Nørgaards far i sin tid også havde forretning.

- Efter overtagelsen har vi fjernet masser af finer og andre tildækninger, så lokalerne nu fremstår rene og oprindelige. Det giver et godt autentisk indtryk, der svarer til den stil, jeg gerne vil stå for.

Tre afdelinger

Restauranten lige ved siden af Superbrugsen er delt op i tre tydeligt adskilte afdelinger.

I den første café serveres især flaskeøl, hvoraf en betydelig del nu hentes i Polen.

- De er blevet rigtig gode til at brygge dernede, så vi vil gerne præsentere øl af denne kvalitet i byen, forklarer Knut.

I den næste afdeling er der bar med en lille scene til levende musik.

Bagest kommer gæsterne så ind i spiseafdelingen, hvor de kan følge med i tilberedningen af maden i det åbne køkken, mens de venter og nyder et glas.

Op efter corona

Knut Erik Sandvik beretter om, hvordan hans øl- og spisehus, nu også kæmper for at komme op i omdrejninger efter corona-lukning og krise.

- Naturligvis er det ærgerligt, for vi var lige kommet rigtigt godt i gang, da fru Mette lukkede landet. Men sådan er vilkårene ens for alle, så jeg er optimist og håber på, at det nok skal gå.

Han noterer med tilfredshed, at blandt stamkunderne er der efter genåbningen både kommet en løbeklub og en strikkeklub, så stedet har altså bred appel.

