Gavlmaleriet på Reidls hus i Algade 27 har været færdigt i et par uger, selv om det først blev indviet med en lille festlighed tirsdag eftermiddag.

Fotoserie: Roskilde på gavlen

Roskilde Avis - 11. oktober 2019

Mie Mørkeberg fik en bunden opgave, da hun blev bedt om at skabe et nyt gavlmaleri til huset i Algade 27.

- Jeg fik at vide, at værket skulle give et blik ind i byen, sagde hun til indvielsen af billedet.

- Men hvad er det, som skaber byen? Det er menneskerne, der bruger den, som er med til at skabe byens sjæl og dens sindsstemning.

- Gavlen står på et sted, hvor der har været et kloster, så jeg har blandt andet forestillet mig, hvordan det har set ud, da der gik munke eller nonner rundt og dyrkede deres have.

- Maleriet rummer mange detaljer, som man kan gå på opdagelse i, og stedet indbyder jo til at sidder her et stykke tid, sagde kunstneren.

Mere end forventet Opgaven, som blev stillet til Mie Mørkeberg, kom fra formanden for Roskilde Kunstforening Jes Nysten, der selv havde fået den af Vejlauget Gågaderne.

- Mie Mørkeberg har leveret mere end forventet, og jeg havde forventet ret meget, sagde Jes Nysten da han bød velkommen til indvielsen af gavlmaleriet.

- Maleriet er med til at åbne rummet og man bliver opmærksom på, hvilken by vi er i. Det er en åbning for kulturstrøget, der går bag Algade.

Vejlauget Gågadenes kunst Lenticularis, der er tre specielle gadelamper i Skomagergade. Historiske fliser i belægningen på gågadene. Lys på Sankt Laurentius tårnet på Stændertorvet. Bænken med Lise Nørgaard i Algade. Snæverstis udsmykning. Schmeltz Have i Allehelgensgade. Stubben ved vandrenden i Rosenhavestræde. H.C. Andersen bænken med lykkens galocher i Skomagergade. De store femtakkede plantekummer til terrorsikring af Stændertorvet. Gavlmaleriet på Algade 27. Vejlauget Gågaderne har doneret pengene til maleriet, og det er det 10 kunstprojekt, de har sat i søen.

- Sådan et maleri kommer ikke af sig selv, her var det Jes Nysten som kom og præsenterede projektet, sagde Henrik Settrup, der er formand for lauget.

- Så jeg besluttede at give det 1. prioritet, da Jes er en utålmodig person. Jeg var ikke i tvivl om, at det ville bære frugt og nu står vi med resultatet.

Gavlmaleriet kan ses døgnet rundt, og det er så stort, at det er svært at overskue i et enkelt blik, det lægger op til man bruger tid til at se på de mange detaljer, som det rummer.