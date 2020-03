Fotos: Tapre i mudderet: Høje bensprøjt ved DM i cross-løb

Den lokale atletikklub IK Hellas stod for arrangementet med over 20 frivillige til at klare de mange opgaver.

Konkurrencen blev fulgt af trænere, klubkammerater og familie-medlemmer, så der var ingen fare for, at de løb ind i coronavirus-reglen, om at der højst må være 1.000 deltagere samlet til et arrangement.