Fotos: GG Festival: Kamp på liv og død i Roskilde Hallerne

Alle hallerne var fyldt op med de omkring 750 unge, der der deltog i det store lan-party, som foregik over 48 timer.

Her blev der kæmpet om liv og død på skærmen, og det var med at være hurtig på optrækkeren, når bander mødtes til opgør i hallen.

GG Festival står for good gaming, og der blev da også spillet mod og med hinanden til den store guldmedalje.

Begivenheden er efterhånden så godt besøgt, at arrangøren Tradecph forventer at vende tilbage med endnu en GG Festival i Roskilde allerede efter sommerferien for markedet er stort og umætteligt.