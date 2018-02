Se billedserie I gågaden er det til tider svært at komme frem på grund af biler.

Fotogalleri: Ulovlige parkeringer sætter prop i trafikken

Roskilde Avis - 22. februar 2018 kl. 00:05 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere og flere oplever, at varebiler og andre biler holder til gene for andre og måske ulovligt, når de holder ind for at læsse varer af.

Fra 1. marts sætter Roskilde Kommune endda p-vagter ind i gågaderne, hvor det ellers er lovligt at læsse af før kl. 12.

Men mange holder der i længere tid og tolker åbenbart ordningen som om, det er lovligt at parkere i gaden om formiddagen, skriver kommunen i en meddelelse.

Carsten Andersen fra politiet i Roskilde fortæller, at ordensmagten oplever, at flere og flere overtræder bestemmelserne.

Varebiler holder ind og læsser af, hvor de ikke må holde. Folk parkerer ulovligt og tror, at det er i orden, når blot de har sat katastrofeblinket i gang.

Han understreger, at bilister skal holde loven ligegyldigt om de kører i varebil eller personbil. Og det er for eksempel forbudt at holde halvt eller helt inde på cykelstien.

Kaster bilerne ind

Rasmus Klarskov, som bruger en del af sin tid på at cykle rundt i Roskilde, efter at han er blevet pensionist, ser mange af disse ulovlige standsninger i løbet af sin dag.

Han har talt med flere af chaufførerne for at få at vide, hvorfor de vælger at holde ulovligt.

Generelt får han at vide, at chaufførerne har meget travlt, da de har op imod 80 leverancer på en dag.

Da de ikke kender Roskilde, indstiller de bare GPSen og holder så tæt på afleveringsstedet som muligt.

De har ganske simpelt ikke tid til at lede efter en lovlig parkerings- eller aflæsningsplads.

Med andre ord smider de deres pakkebiler på cykelstier og fortove, i stopforbudszoner og modsat køreretningen, hvis det er det, der skal til, forklarer Rasmus Klarskov..

Specielt i Støden kan det på nogle tidspunkter være problematisk med de ulovligt holdende biler. Vejen er smal, biler, lastbiler og cyklister kører i zigzag mellem hinanden.

Der er både stopforbud og kort afstand til de dobbelt optrukne linjer.

Hvilket betyder, at gående ikke kan komme forbi, cykler ikke kan passere på cykelstien, bussen har svært ved at komme forbi og biler ikke kan køre udenom uden at overskride de dobbelt optrukne linjer.

I øjeblikket er en del af vejen endda spærret af, fordi der er byggearbejde i gaden, hvilket gør det endnu sværere for trafikanterne i gaden.

