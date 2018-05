Se billedserie Helene Kirstine Lamhauge håber på, hun kan komme videre til International Bikini Fitness-finale.

Fotogalleri: Helene går efter International Bikini Fitness-finale

Roskilde Avis - 24. maj 2018 kl. 22:22 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ud af tasken trækker Helene Kirstine Lamhauge en dåse kanel, en lyseblå glitrende bikini til 6.000 kroner og en medajle i sølv på størrelse med en pandekage.

Kanelen har hun med, fordi den sætter kulør på den kedelige havregrød, som den 23-årige unge roskildenser spiser for at holde den strenge 10-ugers diæt, som hun er på for at komme i topform til konkurrencen i Bikini Fitness i den internationale dyst Mr. Olympia, der holdes i Spanien i starten af juni.

Hvis hun er heldig og dygtig, går hun videre til den endnu større konkurrence af samme navn, der foregår i Los Angeles, og som er for professionelle.

Den blå specialsyede- og designede bikini har hun med, fordi den sætter prikken over i'et, når hun går på podiet i konkurrencen. Medaljen fik hun for et par uger siden, da hun blev nummer to i sin kategori i en Bikini Fitness-konkurrence i Danmark.

Muskler og glitter

Kombinationen af muskler og glitter er noget af det, Helene Kirstine Lamhauge synes er sjovt ved at stille op til konkurrencen i Bikini Fitness, fortæller hun, da hun tager en kort pause i sit travle program sammen med Roskilde Avis.

Hun arbejder som projektleder i en international virksomhed i København.

Når hun kommer hjem til Roskilde, tager hun cyklen til fitnesscentret, hvor hun træner i lidt mere end to timer hver eneste dag.

- Nogle er bange for at komme til at se for maskuline ud, når de træner så meget ,som jeg gør, siger Helene Kirstine Lamhauge.

Men som hun står og smiler med udslået hår i sin lyse blomstrede sommerkjole, er hun yderst feminin, selvom man straks lægger mærke til de tonede arme.

Sommerfugle i maven

For Helene Kirstine Lamhauge er det kæmpe stort at komme med til Mr. Olympia, som er fitnesskonkurrencens superbowl.

Og mange husker da også, da den unge Arnold Schwarzenegger blev Mr. Olympia tilbage i 1980.

- Jeg har sommerfugle i maven, det er så stort, siger den unge kvinde, der drømmer om at få en finaleplads.

Flere undrer sig, når hun fortæller om sin sport, men de fleste synes det er sejt. Selvom hendes mor i første omgang mente, det var en mærkelig sport, kunne hun se en mening, da Helene kom hjem med flotte placeringer.

Det er da også meget vigtigt at have opbakning fra familie og venner, da hun bruger rigtig meget tid på fitness og er på speciel diæt flere uger før konkurrencen, for at stå så flot og skarpt som muligt.

I de uger bruger hun køkkenvægten konstant og spiser masser af kylling og asparges.

Til dagligt lever hun slet ikke fanatisk.

- Jeg spiser sundt, men jeg kan sagtens tage en is og andre ting, når der er lang tid til den næste konkurrence.

Hun er vandt til at stille op i enkeltkunkurrencer, da hun tidligere var elitesvømmer og har taget svømmetag med svømmeren Pernille Blume.

Man kan følge den unge kvinde på instagram på helenekirstinedk.

