Fotogalleri: Grundsmag: Festligt folkekøkken

Den fælles spisedag blev holdt for første gang i januar, og onsdag aften i sidste uge satte 50 forventningsfulde personer sig tilbords i en af Roskildes nyeste restauranter.

Mange af dem var gengangere, der havde nydt at sætte tænderne i lækkerierne den første gang restauranten holdt folkekøkken.

Kokkene havde haft susende travlt i køkkenenet for at tilberede de store mængder af veganske og vegetariske retter.

Da kok og medindehaver af Grundsmag, Maria Vedel, begyndte at remse op, hvad menuen stod, var hun nærmest selv forbavset over de mange retter de havde kokkereret.

Tjenerne satte de mange retter rundt omkring på bordene, og maden blev ivrigt rakt rundt til de mange spisende, der tog for sig af lækkerierne.

Vegansk kødspiser Ved folkekøkkenet placerer man sig rundt omkring bordet, og kommer på den måde sandsynligvis til også at sidde sammen med nogen, man ikke kender.

En af dem, der var mødt frem, var en inkarneret kødspiser, som var begejstret for menuen, og som mente, at nu var hans behov for grøntsager endelig blevet dækket ind med lutter velsmag.