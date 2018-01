Fotogaller og video: Unge modeller holdt fest på scenen

Lørdag eftermiddag holdt unge modeller en ren fest på scenen på RO’s Torv, da der var konfirmandmodeshow.

De 32 unge modeller, der var castet blandt 200 fremmødte samme sted to uger før, hoppede og dansede og lavede et fornøjeligt show, mens de viste tøj frem for de kommende konfirmander.

På scenen kunne man både se tøjet til selve konfirmationsdagen og Blå Mandag.

Showet blev vist hele to gange. I pausen underholdt den unge you-tuber Albert Dyrelund med sine sange. Det var specielt de helt unge piger meget begejstrede for.

Søndag er der igen konfirmationsmodeshow på RO’s Torv.