Foto og video: En på opleveren: Med løbesko gennem Roskildes arkitektur og gader

Roskilde Avis - 29. september 2019 kl. 19:30 Af Anette Gundlach

Har du nogensinde løbet gennem Rockmuseet og taget et tiltrængt hvil på en lp, mens Gasolin suser ud ad højtalerne, og du puster ud efter en sport. Eller har du løbet gennem rådhusets gange, gennem gallerier og mellem bøgerne på biblioteket.

Nej vel. Men det var der mulighed for søndag formiddag, da der blev holdt arkitektonisk løb gennem Roskilde gader og seværdigheder for første gang.

Her kunne man vælge mellem en 10 og en 5 kilometer lang tur, som man kunne vælge at løbe eller gå. Modsat mange andre løb, hvor løbernes hastighed bliver målt, forblev lomme- eller løbeuret slukket.

Det helt specielle ved arrangementet var nemlig, at man skulle have masser af tid til at stoppe op, beundre og fotografere, når man blev ledt ad veje og gennem bygninger, man ikke havde oplevet før.

Mere end 400 personer valgte at møde op på den solskinsrige efterårsdag på Stændertorvet, hvor både start og mål var sat op.

Roskilde Avis havde besluttet at dække dagen løbende. Valget faldt på turen på 10 kilometer, for at få set mest muligt, når der nu var lejlighed til det. Og godt nok kommer avisen godt rundt omkring, men der var alligevel steder, hvor den aldrig havde sat sine fødder før.

Heldigvis var der masser af stop på vejen, hvor man kunne sætte farten ned, da ti kilometer i løb ikke er hverdagskost for undertegnede.

Domkirken Turen gik forbi domkirken, hvor løberne ikke kunne komme ind, fordi der naturligt nok er gudstjeneste søndag formiddag.

Galleri på havnen Derefter fortsatte løberne gennem byparken og ned gennem galleriet i gasværket, hvor man lige kunne nå at beundre den smukke arkitektur og billederne på udstillingen.

Vikingeskibsmuseet Derefter gik turen mod øen ved Vikingeskibsmuseet, over de to broer og gennem skibsværftet.

Pipers Hus Kursen blev sat mod Pibers Hus, hvor der blev serveret energishots, som var tiltrængte efter at have taget turen op ad nogle af de stejlere bakker mod byen.

Bøger og løb Derefter passerede vi Sct. Ibs Kirke og løb gennem ved domkirken og ind i Palægården og gennem klostrets have og hen mod biblioteket, hvor vi også blev lukket ind.

Musik på stationen Løbeskoene tog nu retning mod Hestetorvet og stationen, hvor et jernbanekorps spillede smuk musik som en overraskelse til løberne.

Kunstsmedjen Derefter gik turen op og ned ad trapper og gange på rådhuset og ud i retning mod Musicon, hvor man kom igennem Roskilde Festival Højskole. I kunstsmedjen kunne man nyde et glas koldt vand, mens man nød klavermusik og så på fine kunstværker.

Hvil på en LP På museet Ragnarock skulle løbeskoene helt til tops i bygningen, før det til gengæld var muligt at hvile de ømme ben på den store drejende LP, mens man lyttede til Gasolin og nød det smukke lokale.

Løberne fik også besøgt festivalens hovedkontor, før kursen atter blev sat mod byen gennem den efterårsfarvede Ringparken.

Løberne blev ledt gennem træningscentret Wod House Gym, langs boldbanerne og hen til de nye kreative og sporty bygninger som Idrættens og Musikkens Hus, hvor man både kunne opleve børn boltre sig på springmadrasserne høre levende musik af afdøde Amy Winehouse.

Masser af musik De sidste stop gik gennem spillestedet Gimle og Lützhøfts Gård, hvorefter turen sluttede i målet på Stændertorvet.

Hvis et af turens formål var at folk skulle få øjnene op for nye oplevelser og smukke tiltag i domkirkebyen, så kunne man høre på den begejstrede snak og se på de mange fotos, der blev taget, at det helt sikkert er lykkedes.

Det kan godt være, at det var første gang, at løbet fandt sted. Men det var forhåbentlig ikke den sidste.