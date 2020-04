Foto og video: Dronningens glade besøg i Roskilde

I september 2004 blev flere års arbejde med at bygge en rekonstruktion af vraget Skuldelev 2-4 kronet med et besøg af Margrethe til søsætningen. Dronningen navngav skibet Havhingsten af Glendalough. Det var en begivehed, som Vikingeskibsmuseet havde gjort til en folkefest. Museumøen var fyldt med folk der fulgte søsætningen og dronningebesøget.

Kirkekunst

I slutningen af oktober 2010 var Roskilde Domkirke klar til at præsenterer to nyheder i kirken, der var skabt af kunstneren Peter Brandes: En ny Kongeport støbt i bronze med motiver fra Jesu-liv og genopstandelse og Sankt Andreas Kapel, der var nyindrettet. De gamle kalkmalerier i kapellet har tjent som inspiration for Peter Brandes til et alterbord, altertavle, døbefond, gitter og glasmosaik. Egetræsstolene til kapellet blev tegnet af arkitekt Jane Havshøj.