Restauratørerne kan søge om at få udsat betalingen for leje af fortove under corona-lukningen, og i sidste ende skal byrådet bestemme, om der overhovedet skal være en betaling. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Forvirring om fortovs-caféer: Sådan undgår de corona-afgift

Roskilde Avis - 16. juli 2020 kl. 02:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Roskilde har der været stor forvirring om, hvorvidt fortovs-caféerne skulle betale leje i gaden til kommunen for den periode, hvor regeringen havde lukket dem.

For kort tid siden udsendte kommunens afdeling for Veje og Grønne områder rutinemæssigt en opkrævning for denne periode - uden tilsyneladende at tænke nærmere over det.

Da Roskilde Avis så henvendte sig til kommunens absolutte topledelse for at gøre opmærksom på det helt urimelige i sådan en opkrævning til et allerede presset erhverv, lød svaret, at man ville behandle problemet med konduite og forståelse.

Men denne besked var tilsyneladende ikke nået helt ud i forreste række til frontfolkene på området. I hvert fald har nogle af byens restauratører siden modtaget skriftlige rykkere, om at de alligevel skulle betale nu.

Udsættelse og politisk beslutning

Derfor har Roskilde Avis på ny været i kontakt med kommunens topledelse og derefter afdelingschef Ivan Hyllested.

Han kan nu slå fast, at de pågældende restauratører først skal søge kommunen om at få udsat corona-betalingen af fortovene. Disse ansøgninger vil så blive behandlet positivt.

I sidste ende bliver det en politisk beslutning i byrådet eller dets økonomiudvalg, om der overhovedet skal betales leje for et fortov, som det var forbudt at bruge.

tk