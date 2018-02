Se billedserie Søren Lyder Jacobsen foran den gamle hovedbygning, som er opført i 1565 og i 1699 blev indrettet til adeligt jomfrukloster.

Forvalter har haft travlt: Nu kører jomfruklosteret rundt

Roskilde Avis - 21. februar 2018 kl. 01:27 Af Foto: Hans Jørgen Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Søren Lyder Jacobsen for snart 10 år siden kom til Roskilde Kloster som ny forvalter, var kassen tom. Så han måtte gå i banken og hæve nogle af sine egne penge for at betale regninger.

Siden har han haft travlt med at redde det gamle jomfrukloster, og nu er det lykkedes, så det hele kører rundt. Med hjælp fra mange fonde er der også blevet råd til at vedligeholde denne vigtige kulturhistoriske arv, fordi institutionen har åbnet sig og er blevet en del af Roskilde by.

Roskildes mangeårige borgmester Henrik Christiansen sagde ofte: - Klosteret er altid på spanden, så de må hele tiden prøve at sælge noget.

Men sådan er det altså ikke længere, fordi Søren Lyder efterhånden har sørget for nye indtægter og skåret ned på udgifterne.

150 rundvisninger

Først måtte han regulere huslejer, der var enormt billige for så attraktive boliger midt i en stor by. Nu er de kommet op på normalt niveau uden at være særligt dyre.

Dernæst har han åbnet for mange rundvisninger, som der nu er 150 af om året. Det giver pæne indtægter sammen med udlejning af den imponerende riddersal til bryllupper og andre private fester.

- Udgangspunktet var, at vi havde store værdier, men manglede likviditet, men nu er den almindelige drift blevet fornuftig, fortæller han.

Til de kostbare restaurerings-arbejder af bygningerne, de mange malerier og andet værdifuldt inventar, er det dog nødvendigt at søge støtte fra forskellige fonde.

Således er det på under 10 år lykkedes at få 6,5 mio. i tilskud til en lang række istandsættelser og restaureringer på klosteret.

Senest er to mindre stuer, der anvendes af beboerne, sat pænt i stand.

Nu er Søren Lyder også gået i gang med at restaurere den store hjørnestue, der tidligere hørte til priorindens lejlighed, og nu skal bruges til fremvisninger og samling for beboerne. Her ventede en grim overraskelse, fordi det gamle trægulv var lagt direkte oven på jorden og helt råddent.

Næsten en meter jord måtte fjernes ud gennem et lille vindue, så der kunne blive plads til en ny isolering med varme, før det nyt gulv bliver lagt.

Venneforening

I sin tid som klosterforvalter har Søren Lyder gjort meget ud af at åbne klosteret i forhold til byen. Han deltager aktivt i byens liv, bl.a. samarbejdet omkring Kulturstrøget og lukker op, f.eks. når der er lysfest.

Derfor har mange flere roskildensere også fået øje på denne kulturskat, der ligge lige midt i byen, og som mange flere kan få glæde af at besøge.

For nogle år siden var den fine mur med gamle røde munkesten rundt om klosteret i kraftigt forfald. Men så tog tidligere byrådsmedlem Kirsten Bjerager affære sammen med andre og startede en indsamling. Sammen med andre donationer gav det 1,7 mio., så muren nu fremstår flot igen.

- Men et lige så vigtigt resultat var, at vi fik oprettet en venneforening med over 160 medlemmer. De skaber nu en årlig indtægt på 130.000 kroner med direkte bidrag og den moms-kompensation, der følger med en alment velgørende forening, fortæller Søren Lyder Jacobsen, der nu ser lyst på klosterets fremtid.

Tidslinje

1231 Sortebrødre Kloster opføres i Roskilde, ruinerne ses endnu i haven ned mod Dr. Margrethesvej.

1536 Reformation, hvor kongen tager al jord fra kirken.

1565 Det tidligere kloster rives ned, og en godsejer bruger stenene til opførelse af klosterets gamle hovedbygning.

1699 De to stenrige adels-enker Margrehte Ulfeldt (der havde været gift med søhelten Niels Juel) og Berte Skeel (som havde været gift med Niels Rosenkrantz) indretter den gamle hovedbygning til adeligt jomfrukloster.

Her blev adelens døtre anbragt fra helt unge, så de ikke skulle have en medgift ved ægteskab eller del i arven, så ældste søn kunne arve godset, uden at det blev for dyrt.

De adelige jomfruer levede udmærket og fik f.eks tre retter mad med vin til hvert måltid.

Driften blev betalt af et stort jordtilliggende på i alt 2.000 tønder land (en normal dansk bondegård var på 50-60 tdl.). Arealerne bestod af en hovedgård med jord nord og øst for byen samt mange fæstegårde, især i den tidligere Gundsø kommune.

I 1800-tallet begyndte klosteret at sælge jord fra for at få penge.

1907 bygges en ny beboelsesfløj med otte store boliger til de adelige jomfruer.

I slutningen af 1930'erne sløjfes den gamle avlsgård, der lå ved Algade, hvor nu Superbrugsen og andre har til huse.

1971 sælges jord til Roskilde Bibliotek og forvalterboligen i Algade 31, som kommunen brugte til aftenskoler, og hvor der nu skal være børnekulturhus.

1974 ændres reglerne, så almindelige kvinder må bo på klosteret, og sidst i 1990'erne lukkes op for mænd og ægtepar.

Ventelisten er nu så lang, at man er holdt op med at skrive flere op.

Blå bog

Navn Søren Lyder Jacobsen.

Født 1947 i København.

1965 Student fra Akademisk Studenterkursus.

Samme år værnepligtig ved Slesvigske Fodregiment og derefter sergent.

Indledte derefter en flot officerskarriere, hvor han sluttede med rang af oberst.

Er bl.a. uddannet helikopterpilot i Fort Rucker i Alabama.

Har taget generalstabskursus på Fort Leavenworth i Kansas.

Undervejs har han været chef for de danske FN-styrker på Cypern og næstkommanderende for FN's observationsmission på grænsen mellem Indien og Pakistan.

Forsvarsattaché i Polens hovedstad Warszawa.

Danmarks repræsentant ved EU's militærstab i Bruxelles.

Adjudantstabschef for Dronningen.

2008 Klosterforvalter ved Roskilde Kloster, den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse.