Se billedserie Lokalplan skal sikre, at der fortsat vil være bespisning på den historiske kro i på Svogerslev Hovedgade. Foto: Tomas Skov

Send til din ven. X Artiklen: Fortsat restaurant på Svogerslev Kro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortsat restaurant på Svogerslev Kro

Roskilde Avis - 09. september 2020 kl. 10:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at Svogerslev Kro har været inde i en turbulent periode, hvor der var tale om, at den helt skulle nedlægges, vil kommunen nu med en ny lokalplan sikre, at kroen fortsat kan være samlingspunkt i byen.

- Vi har i Plan- og Teknikudvalget besluttet at starte arbejdet med en lokalplan, der slår fast, at kroen skal bevares med en restaurant og tilhørende selskabslokaler. På den måde håber jeg, at vi får skabt en stabil fremtid for dette vigtige knudepunkt i Svogerslev, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting

- Samtidig vil lokalplanen også give mulighed for at skabe boliger i de nuværende værelsesfløje. At opretholde et krav om værelser vil ikke give den økonomi, der skal til for at drive stedet, fortsætter han.

Fælles friareal Derimod er udvalget interesseret i, at krohaven bevares som et friareal for byen, hvor også stierne bevares og forbedres med ny belægning og sikker belysning.

- Samtidig skal forpladsen mod Svogerslev Hovedgade være offentligt tilgængelig både til udeservering og til parkering, siger udvalgsformanden.

Det er den nye grundejer, der har ønsket at ændre dele af Svogerslev Kro til ældrevenlige boliger og samtidig lave en mere tidssvarende restaurant i krostuen. Selve bygningen skal tilbageføres til den oprindelige arkitektur og form. Næste skridt er, at der udarbejdes et egentligt forslag til ny lokalplan for Svogerslev Kro med boliger.