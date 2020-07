Fortjenstmedalje til underviser

Birte Mærsk Fog fra FOF Roskilde har i 50 år undervist for FOF i Roskilde. 3. august får hun overrakt Kongehusets Fortjenstmedalje af repræsentanter fra FOF's landsledelse og fredag 25. september bliver fortjenstmedalje og de 50 markeret med en reception i Den Gamle Byrådssal i Byens hus fra klokken 16.15 til 17.30.

I 1970 startede Birte Mærsk Fog med undervisning for gravide, siden kom mange andre hold med bevægelse, krop og åndedræt i fokus, nu underviser hun i hold med fokus på at holde kroppen i gang også i en sen alder og trods udfordringer som for eksempel KOL.