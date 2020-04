Roskilde vil få flere fordele af at udbetale erstatning til forældre for ubrugte pladser i børneinstituionerne.

Forslag i Roskilde: Familier får erstatning for ubrugte børne-pladser

Roskilde Avis - 23. april 2020 kl. 11:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at Folketinget har besluttet at give 100 pct. tilbagebetaling til de børnefamilier, der ikke anvender deres pladser i daginstitutionerne, ventes et flertal i Roskilde nu også at vedtage en tilsvarende ordning.

Venstre og SF i Roskilde Byråd havde allerede stillet forslaget én gang, men det blev i første omgang afvist, fordi kommunen ikke selv har råd til at betale denne udgift, der hurtigt vil løbet op i et pænt antal millioner.

Enhedslistens leder Henrik Stougaard fik udsat behandlingen, da han fra Folketinget havde fået at vide, at en ny beslutning var på vej, så staten dækker denne refusion fuldt ud.

- Som kommune ville det være en alt for stor udgift, vi kom til at betale, hvis vi indførte den før beslutningen på national plan. Men nu er der ikke noget at betænke sig på, og jeg forventer et stort flertal for, siger han.

Ifølge Henrik Stougaard er der faktisk også store økonomiske fordele ved sådan en ordning.

- Kommunen har jo svært ved at skaffe plads nok til alle børnene i vores pasnings-ordninger. Nu opmuntres de forældre, der alligevel ikke skal på arbejde, til at blive hjemme for at passe børnene og opnå denne ikke ubetydelige gevinst på flere tusinde kroner i hver af disse familier.

- For vores trængte lokale handelsliv, håndværkere og mange andre vil det ligeledes være en betydelig fordel, hvis der kommer sådan en ekstra købekraft i Roskilde-området, argumenterer Henrik Stougaard.

Forslaget skal også omfatte forældre-betalingen til mad i institutionerne og gælde fra 15. april og ind til videre.

tk