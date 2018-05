Se billedserie Joy Mogensen prøvede at opretholde et godt forhold til de lokale lærere under konflikten i 2013 og lægger nu igen op til forhandlinger om arbejdstid. (Arkivfoto: Erling J.)

Forslag fra borgmester Joy om: Ny aftale med Roskildes lærere

Roskildes borgmester Joy Mogensen foreslår nu, at kommunen igen skal prøve at få en aftale med sine lærere om arbejdstid.

Under den store konflikt i 2013 blev lærerene med en lockout fra de offentlige arbejdsgivere smidt ud af skolerne og måtte bagefter acceptere at skulle arbejde med mere undervisning og mindre forberedelse, vedtaget af Folketinget ved lov.

- Nu er KL (Kommunernes Landsforening) og DL (Danmarks Lærerforening) efter meget hårde og lange overenskomst-forhandlinger blevet enige om en ny aftale, der dog først skal godkendes af lærerne ved en afstemning, siger Joy Mogensen.

- I Roskilde er jeg glad for, at vi forhåbentlig har undgået en ny ødelæggende konflikt, der atter ville skade arbejdsklimaet i skolerne. Men desværre blev parterne ikke enige om en ny aftale om arbejdstiden. Det havde været en fordel, så vi også havde fået fjernet denne grund til utilfredshed.

- Derfor må vi igen prøve at gøre noget her lokalt, som vi også har forsøgt flere gange uden de store resultater.

Armslængde til politikere

Joy Mogensen lægger denne gang op til, at politikerne i byrådet ikke selv skal føre forhandlingerne med Roskilde Lærerforening.

- Jeg tror, der gik for meget 'politisk spin' i sagen tidligere, og at det var med til at ødelægge mulighederne.

- Derfor foreslår jeg denne gang, at det bliver ledelsen i vores skoleforvaltning, der taler direkte med Roskilde Lærerforening for at finde frem til noget. Forhåbentlig kan denne form for 'armslængde til politikerne', føre til et bedre resultat, siger borgmesteren.

Kan gavne undervisningen

Hun har noteret sig, at Roskildes nye lærerformand Tina Hasselager i sin 1. maj-tale på Hestetorvet også lagde op til at få noget ud af den aftale, som hendes forbundsformand Anders Bondo netop har indgået, fordi alternativet med en strejke alene ikke kan føre til noget.

- Selvfølgelig ved jeg godt, at det bliver svært, men vi skylder Roskildes skoler at gøre et forsøg.

- På den måde kan vi forhåbentlig få gjort noget ved den bitterhed, der har præget hverdagen i skolerne gennem de sidste fem år. Den er jo ikke gavnlig for kvaliteten af undervisningen i vore folkeskoler, erkender Roskildes borgmester.

Nu vil hun fremlægge sit forslag for byrådets øvrige partier og regner med at få flertal for det.

