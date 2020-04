2. påskedag mødes Økonomiudvalget under Roskilde Byråd for at diskutere tidsplanen i genåbningen af kommunens daginstitutioner og skolerne op til og med 5. klasse.

Forslag fra SF og El: Bedre tid til skoleåbning

Roskilde Avis - 12. april 2020 kl. 13:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes skoler og børneinstitutioner skal have bedre tid til at planlægge genåbning for de mindste børn til og med 5. klasse, der i øjeblikket et bestemt til at starte fra onsdag den 15. april.

I stedet bør det først starte fra mandag den 20. april og de følgende dage, foreslår SF og Enhedslisten, der i byrådet er repræsenteret af Tina Boel, Henrik Stougaard og Susanne Lysholm.

- Alle børneinstitutionerne og skolerne har brug for mere tid til at planlægge en hverdag, der er helt anderledes end tidligere. Bl.a. skal alle medarbejderne være velforberedte, så genåbningen kan foregå under trygge former, der både sundhedsmæssigt og pædagogisk er forsvarlige, mener de tre byrådsmedlemmer.

- Samtidig bør det også foregå på en måde, så skolebestyrelser og forældrevalgte i daginstitutioner også inddrages, sådan som aftalerne foreskriver.

De tre byrådsmedlemmer tilslutter sig den overordnede plan, der er udarbejdet af kommunaldirektør Henrik Kolind og kommunens administration. Men de mener, at både ansatte og forældre skal have bedre tid til forberedelse, hvis den skal lykkes.

Trinvis åbning

Forslaget fra SF og Enhedslisten ventes ikke at få flertal, når byrådets centrale økonomiudvalg med repræsentanter for alle de valgte partiers ledere samles til ekstraordinært møde 2. påskedag.

Her vil en nærmere plan for genåbning af daginstitutioner og undervisning for 0-5. klasse blive præsenteret.

Første prioritet i denne plan er, at genåbningen skal foregå på en sundhedsmæssig forsvarlig måde for både voksne og børn. Åbningen skal foregå trinvis fra onsdag den 15. april frem til og med tirsdag den 21 april

Mandag den 13. april om aftenen offentliggør kommunen den overordnede plan på sin hjemmeside. Desuden vil alle forældre tirsdag den 14. april om eftermiddagen modtage særskilt besked om, hvordan genåbningen så skal foregå netop for deres barn.

tk