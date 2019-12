Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Hjælp de efterladte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Hjælp de efterladte

Roskilde Avis - 25. december 2019 kl. 00:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn, der har mistet en forælder, har det selvfølgelig rigtig svært, specielt er julen noget af det hårdeste for dem. Bedre bliver det ikke, at de nærmest ikke får hjælp fra kommunen.

Nu stiller fem berørte et borgerforslag, der har til formål at sikre, at landets kommuner fremover skal yde en forebyggende indsats over for de familier, der mister en forælder eller en søskende.

Søren Egemar Knudsen, hvis børn har mistet deres mor, skriver følgende:

I julen mindes familierne, dem de har mistet i deres liv med en vis skepsis. Denne skepsis deler de mange familier ramt af alvorlig sygdom, idet udsigterne for hjælp til børnene er dårlige, hvis en af forældrene falder bort.

Det ved de fem forslagsstillere bag et nyt borgerforslag, da de lever med døden tæt inde på livet. Borgerforslaget har til formål at sikre, at landets kommuner fremover skal yde en forebyggende indsats over for de familier, der mister en forælder eller en søskende.

Michael Klingenberg, 43 år, er for nylig opgivet af lægerne, og har udsigt til, at hans cancer vil kunne efterlade hans 5-årige søn uden en far og hans kone, Stine Engstrøm Klingenberg, som enlig forsørger.

Ellen Egemar Knudsen, 18 år, har i 4 år levet uden sin mor, der døde uventet. Ellen har sammen med sin far, Søren Egemar Knudsen, erfaret, hvad manglende kommunale tilbud til børn og unge i sorg betyder.

Sanne Sauer, 36 år, kan som voksen se tilbage på en ungdom, hvor der manglede en indsats efter hendes far døde i en ulykke. Da Sanne søgte hjælp var det med svaret, at hun som 18-årig selv skulle betale for denne.

De 5 forslagsstillere peger alle på det paradoksale i, at man benytter milliarder i et sundhedssystem for at tilsikre alle den bedste behandling, men at der ikke er tilstrækkelig fokus på det liv, der skal leves efter Døden har taget vore kære.

12.275 0 - 18-årige havde pr. 1. januar 2019 mistet en forælder. Hertil kommer de børn og unge, der har oplevet at miste en søskende.

Borgerforslaget påpeger, at det tjener samfundet bedst at arbejde med en forebyggende indsats frem for at behandle chock, sorg og traumer med store udgifter til psykolog og social indsats. Hvert år må efterladte sygemelde sig på de danske arbejdspladser og børn & unge må have fravær på skoler og uddannelser, fordi sorgen fylder for meget.

Det er forslagsstillernes mål, at der skal skaffes så mange stemmer, at der kan skabes en politisk debat omkring den manglende forebyggende indsats.

Søren Egemar Knudsen har tidligere stillet et lignende borgerforslag i Roskilde Kommune. I Roskilde Kommune har Skole- og Børneudvalget besluttet at analysere behovet og tage stilling til forslaget i foråret 2020. Forslagsstillerne mener dog, at problemet med manglende forebyggende indsats er landsdækkende, hvorfor Regeringen bør sikre sig, at vi får prioriteret området.

Det samlede forslag kan ses her, hvor det også er muligt at afgive sin stemme.