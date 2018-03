Forskerspirer i finale

Sarah Sølling Brendstrup fra Roskilde Gymnasium var blandt de 100 elever fra ungdomsuddannelserne der sammen med 100 elever fra grundskolerne, som var nået til semifinalerne i naturvidenskabskonkurrencen Unge Forskere. Semifinalen gik så godt for hende, at hun er videre til finalen, der finder sted i april. Projektet hun deltog med har hun lavet sammen med Caroline Baadegaard, der går på Svendborg HTX. De to piger har i fællesskab udarbejdet et afslutningsprojekt om 'Vandkefir - en probiotisk sodavand'. På billedet får Sarah Sølling Brendstrup begrundelsen for finalepladsen læst op af Thomas Skov Gaardsvig.