Formand for miljøudvalget: Ladestandere er et krav ligesom vand og p-pladser

Roskilde Avis - 24. oktober 2019 kl. 17:25 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kritisabelt, at Boligselskabet Sjælland bruger beboerdemokratiet til at afvise ladestandere til elbiler, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Karim Arfaoui.

Han forklarer, at laderne skal være et krav ligesom vand og el i boligerne og p-pladserne ved ejendommene.

- Det skal være en del af infrastrukturen, og man skal slet ikke lægge det ud til beboerdemokratiet, siger formanden. Han synes, det er kritisabelt, at boligselskabet som udgangspunkt afviser elladestanderne.

Vi har samme mål

Pressemedarbejder i Bosj Jonas Whitehorn fortæller, at han tror, at boligselskabet har samme mål som kommunen.

- Vi glæder os derfor til at mødes med Karim og kommunen, så vi kan finde ud af noget sammen.

Han forklarer, at boligselskabet i øjeblikket mangler retningslinjer og rammer at arbejde udfra. Og Bosj har brug for, at rammerne kommer udefra.

- Sagen viser, at der er en samfundsudvikling i gang, og at det er nødvendigt, at der bliver gjort noget på området, siger Jonas Whitehorn.

Han forklarer, at området udvikler sig så hurtigt, at der i dag findes ladere, der kan lade biler op på få minutter.

Derfor kan det også sagtens være muligt, at der i fremtiden kommer tankstationer med el, i stedet for, at man skal have ladestandere på parkeringspladser som i dag.

God elbilby

I øjeblikket vælter det ind med forespørgsler om at få opført ladestandere til elbiler, fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget Daniel Prehn.

Ønsket er så stort hos mange, at han har valgt at sætte en sag på udvalgets kommende møde i starten af november.

- Det ser ud til, at vi har et stort flertal i udvalget for at få lavet en strategi, så jeg tænker, at vi skal i gang, så Roskilde bliver en lige så god elbilby som elbusby, siger Daniel Prehn.

Han forestiller sig, at man lige som med elbusserne skal have fat i private aktører, der kan finde på gode løsninger både på kortere og længere sigt.

Han håber på allerede at kunne se nogle resultater af arbejdet i løbet af næste år, selvom det kommer til at tage en årrække at få ladestanderne udbredt til hele kommunen.

