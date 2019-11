Elever på Baunehøjskolen demonstrerede mod, at de to Jyllinge skoler skulle lægges sammen ved dette års skolestart. Nu skal skolerne muligvis splittes op igen.

Send til din ven. X Artiklen: Formand for Skoleudvalg: Vi vil ikke splitte skolen op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand for Skoleudvalg: Vi vil ikke splitte skolen op

Roskilde Avis - 20. november 2019 kl. 19:12 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jyllinge Skole og Baunehøjskolen blev trods store protester fra elever, forældre og lærere slået sammen til en skole og opstod efter sommerferien som Nordskolen.

Nu ser det ud som om, at skolebestyrelsen overvejer at splitte skolen op igen. Det kan betyde, at den ene skole bliver for de mindste og kommer til at foregår som indskoling. Den anden skal være for de ældre klasser, og skal foregå som udslusningsdel.

Politikerne lovede dengang, at den nye skole skulle have elever fra 0. til 9. klassetrin på begge matrikler.

Da sammenlægningen blev besluttet i februar, gjorde byrådet det klart, at hver matrikel skulle have spor fra 0. til 9. klasse.

Denne beslutning er det kun skolebestyrelsen, der kan ændre på. Men hvis det skal ske, skal den komme med en begrundet ansøgning.

- Vi står ved, at alle klassetrinene skal være at finde på begge skoler, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning. Hun følger med i debatten af opdelingen af skolen og konstaterer, at Skole- og Børneudvalget ikke har modtaget en begrundet ansøgning.

- Jeg vil i den kommende tid tage en snak med bestyrelsen på Nordskolen, så vi kan få ro igen, siger Jette Henning.

Hun mener, at man på nuværende tidspunkt skylder børn og forældre ro og tryghed på Nordskolen.

De har allerede været gennem store omvæltninger og utryghed, da skolesammenlægningen blev diskuteret og da den blev en realitet.

- Vi har derfor brug for en meget vægtig grund, hvis skolerne skal deles op igen, siger Jette Henning.

Bestyrelsen på skolen har meddelt, at den ikke vil udtale sig om sagen indtil videre. Den har møde torsdag i denne uge, hvor sagen skal drøftes.

Løftebrud

I et opslag på Facebookgruppen, Jyllinge løst og fast, kan man se et opslag, der i skrivende stund har fået 125 kommentarer.

I opslaget står der: Lige nu er ledelsen på den nye Nordskole (Jyllinge og Baunehøj) i gang med at påvirke skolebestyrelsen til at tage en fatal beslutning på næste bestyrelsesmøde - i kommende uge - som betyder, at mange hundrede af vores børn skal skifte matrikel.

Man vil samle 0. -5. klasse på Baunehøj og 6. - 9. på Jyllinge. Dette selvom der på byrådsmødet d. 27/2-2019 blev besluttet, at der skulle være fra 0. - 9. klasse på begge matrikler efter indstilling fra vores egen skolebestyrelse.

En beslutning politikerne og skolen meldte ud, så vi forældre blev betryggede. En beslutning, som er den eneste grund til at der endnu ikke er oprettet en privatskole i byen- og der er undgået kæmpe store kampe i offentligheden.

En anden svarer: Det er muligt, jeg er naiv, men jeg fik den klare opfattelse, at vi blev lovet 0-9 på begge matrikler??

Bestyrelsen er jo kommet med en klar indstilling, hvad har ændret sig så drastisk de sidste måneder? Der var økonomien jo også dårlig.

Er helt enig i, at der skal undersøges andre muligheder - og en af dem må da være at tilføre den økonomi der skal til for at drive en god skole for børnene. Hvis økonomien er så dårlig, så er der noget galt med tildelingsmodellen!

Kære bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen. Jeg håber, I tør at stå fast på den indstilling I har indsendt for ganske kort tid siden og byrådet har lyttet til og respekteret.

God eller dårlig ide

En tredje svarer: Jeg synes det er en god ide at samle eleverne fra 0. til 5. og 6. til 9. klasse. Tænker den nuværende løsning er uholdbar. Måske det kan give større mulighed for fleksibilitet og dermed mindre vikardækning, når lærerne til de forskellige klassetrin er samlet på samme matrikel.

Er selvfølgelig også bekymret for læreflugt.

En fjerde svarer hertil: Hvor ser du fleksibiliteten i at sammenlægge ind- og udskolingen? Det er da ikke børnene, som får glæde af den fleksibilitet... Lad os bare tage eksemplet, hvor et barn ikke trives... Som det er nu, så er der mulighed for at komme på den anden skole... Det vil ikke muligt efter en sammenlægning...

Man kan læse hele debatten på Facebook.