Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Formand for Roskilde Handel: Ikke penge nok til julelys Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand for Roskilde Handel: Ikke penge nok til julelys

Roskilde Avis - 17. oktober 2019 kl. 12:57 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julekassen hos Roskilde Handel er stadig halvtom, fortæller formand for Roskilde Handel Torben Stevold.

Eller det var den sidst han kikkede i den for 14 dage siden, og det regner han med, at den stadig er, selvom sidste indbetaling til julebelysning var tirsdag 15. oktober.

- Ingen penge betyder ingen julebelysning, slår han fast. Og det betyder, at hverken juletræ, guirlander og lysende vasketøj og andet kommer op for at smykke byens gader i hele december måned.

Han fortæller, at den kommende mørke jul, vil gå ud over alle. Både byens indbyggere, der plejer at nyde den fine udsmykning. Besøgende fra omlandet, byens butikker og Roskilde som helhed.

Han vurderer, at omkring 30 procent af butikkernes indtægter kommer ind i julemåneden, men når guirlanderne ikke kommer op, går indtægterne ned.

- Noget tyder på, at de handlende vil tage til andre byer, det kan man også se på diskussionen på Roskilde Avis Facebookside, siger Torben Stevold.

Han er ærgerlig over, at kommunen indtil videre har nægtet at putte penge i julekassen, da 350.000 kroner, som julen koster, er små krummer i kommunens store kagedåse af et budget.

Kommunen skal hjælpe

Han mener, at kommunen har pligt til at sørge for, at rammerne i byen er i orden.

- Kommunen sørger for rengøring af gaderne og blomster i kummerne, efter min mening er det lige så almindeligt, at den også betaler for julelysene. Det gør de også i mange andre byer.

- Julelysene betyder noget for folk i Roskilde, og det er jo ikke så mange penge, det drejer sig om, men vi har svært ved at få dem ind, og vi bruger rigtig meget tid på det, siger Torben Stevold.

Han slår fast, at det ikke er fordi Roskilde Handel ikke vil betale for noget.

- Vi betaler jo også for en masse andre ting i gaden og for arrangementer for alle, siger formanden.

Torben Stevold skal til møde med kommunens erhvervsudvalg for at tale om byens julelys. Han fortæller, at der bliver taget stilling til om lysene skal op i slutningen af denne måned.

relaterede artikler

Mørke over byen: Aflyst julemarked og ingen julelys 02. oktober 2019 kl. 13:17