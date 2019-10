Steen Uffe Tommerup og Signe Lund kan ikke få sat deres elladestander op, hvor de bor.

Formand for Klimaudvalget til BOSJ: I skal sætte elladestandere op

Roskilde Avis - 17. oktober 2019 kl. 00:02 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligselskabet lever ikke op til Roskildes klimapolitik og heller ikke til sin egen, når de ikke sætter elladestandere op på parkeringspladserne til beboerne, siger formand for klimaudvalget Karim Arfaoui (S).

Han giver ikke meget for, at pressekonsulent i Boligselskabet Sjælland (BOSJ) Jonas Whitehorn i seneste udgave af Roskilde Avis sagde, at det på nuværende tidspunkt er utroligt svært at få elladestandere til elbiler opstillet, når man bor i en almen bolig, fordi man skal have sagen til afstemning hos beboerne.

- Det betyder, at den første, der vil have en elbil, skal overbevise de 99 procent, der ikke skal, om, at de skal betale for en ladestander og reservere en af de eftertragtede parkeringspladser til denne ene beboer. Det bliver et nej, forudser Jonas Whitehorn.

Men den går ikke, mener Karim Arfaoui og fortsætter:

- Det er en skal-opgave for Boligselskabet. De kan ikke sige, at de er klimavenlige, og så ikke sætte handling bag ordene. De elladestandere skal op, så folk i almennyttige boliger også kan bruge elbiler, siger Karim Arfaoui og fortsætter:

- Nu skal Boligselskabet Sjælland vise os, at der også er handling bag deres klimavenlige ord.

Karim Arfaoui forklarer, at kommunen løbende er i dialog med BOSJ om flere forskellige ting, da boligselskabet er en stor spiller i Roskilde. Omtrent hver fjerde bor nemlig i en af selskabets lejligheder.

- Nu skal vi finde frem til, hvad der skal til for, at der kommer elladestandere på de almennyttige p-pladser.

Karim Arfaoui forklarer, at der i det hele taget trænger til at blive kikket på strukturen for elladestandere i kommunen, og her kommer BOSJ også ind i billedet.

- Vi går i gang i løbet af næste år, lover politikeren.

Lige ret til elbil

Miljøordfører for Socialdemokratiet i Folketinget Mette Gjerskov siger:

- Jeg er enig i, at det er et problem, når beboere i almene boliger hægtes af den grønne omstilling. Selvfølgelig er målet, at alle bilejere skal kunne få adgang til opladning af en elbil.

- Folk i Roskilde kører i elbusser, de skal naturligvis også kunne køre i elbiler. Det gør jeg, og det skal alle andre også have mulighed for.

Politikeren forklarer, at Folketinget i øjeblikket arbejder med en lov om, at der skal forberedes ladestandere i nybyggeri.

- Næste udfordring bliver det eksisterende byggeri. Mange, mange tusind danskere har skrevet under på at vi skal have en klimalov. Den er på vej.

Hun forklarer, at den skal have bindende mål - også for elektrificering. Det laver vi en plan for.

- Vi skal have en grøn mobilitetsplan og en klimahandlingsplan. Jeg er sikker på, at vi i hele denne enorme gennemgang af muligheder for grøn omstilling også finder en løsning for ladestandere ved almene boliger. Så Steen og Signe og alle andre elbilejere kan få ladet deres elbiler.

Svært med elbiler

Det var Steen Uffe Tommerup, der i seneste udgave af Roskide Avis gjorde opmærksom på, hvor svært det er at eje en elbil, når man bor til leje i BOSJ i Stjerneparken 2 i Trekroner.

Han købte sammen med sin kone Signe Lund en elbil for et år siden.

De regnede med, at det ikke ville være noget problem at få sat deres ellader op på en af afdelingens p-pladser, da hans eludbyder havde tilbudt at gøre det gratis.

Men han fik at vide, at han skulle gå gennem beboerdemokratiet på et afdelingsmøde, og at det helt sikkert ville blive et nej, fordi ingen vil være med til at betale for noget, de ikke selv bruger, og slet ikke når det ville optage en af p-pladserne.

Steen Uffe Tommerup havde egentlig tænkt sig, at kommende elbilsejere også kunne bruge laderen, og desuden har hver lejer en p-plads i afdelingen. Den er bare ikke fast.

Til fods

Til Roskilde Avis fortalte han, at han følte sig truet til at holde sin mund.

Fordi områdelederen sagde, at han ville give hans afdeling ekstraregningerne for Steens mange henvendelser.

I det seneste år, har Steen derfor måttet bruge 30 minutter til fods, hver gang han skal hente og bringe bilen fra laderen, og han skal brænde fire kilometers energi af, når han kører fra laderen og hjem igen.

Roskilde Avis har kontaktet BOSJ for en kommenater, men de holder efterårsferie i denne uge.

