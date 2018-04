Foto: Anette Gundlach

Formand for Erhvervsudvalget:Synd for Persillepigen

Roskilde Avis - 19. april 2018 kl. 09:31

- Jeg begræder den tragiske hændelse, siger formand for Erhvervsudvalget, konservative Lars Lindskov, og henviser til branden i Persillepigens butik lørdag.

Han mener, det er rigtig ærgerligt, at en så flittig butiksindehaver bliver ramt af så stor en ulykke lige ved butiksstart.

- Det er dejligt med en butik, der giver liv i byen, men det er ikke uvæsentligt om reglerne for gågaden bliver fulgt, så der for eksempel er plads til at brandvæsnet kan komme forbi i gaden, siger Lars Lindskov.

- Det her er et sammenfald af uheldige hændelser, siger han, eftersom der både har været brand i butikken og indehaveren af butikken ikke har søgt om tilladelse til at have sin udstilling udenfor.

- Jeg håber på, at Persillepigen og kommunen bliver enige om, hvordan hun nu kan drive sin forretning videre, uden at det karambolerer med for eksempel brandvæsnets og politiets arbejde.

Tid til nye regler

Lars Lindskov forklarer, at Roskilde Handel og Gågadelauget har bedt Roskilde Kommune om et regelsæt til gaden, der skal overholdes.

- Måske er det på tide, at vi justerer på reglerne, nu hvor vi både har fået ny bestyrelse i Roskilde Handel, nyt Byråd og nye butikker.

- Jeg går gerne en tur med Roskilde Handel, så vi kan se på, om de nuværende regler stadig passer til butikkerne og byen. ag