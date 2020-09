Se billedserie Valget blev afviklet inde i domkirken, så der var plads til de 107 stemmeberettigede i henhold til corona-reglerne. Foto: Thomas Olsen

Formand Anne kåret i rekordvalg: De skal styre domkirken i 4 år

Rekordmange deltagere var tirsdag aften mødt frem i domkirken til valget af nyt menighedsråd, og resultatet blev en triumf for den hidtidige formand Anne Rosendal. Hun blev valgt med klart flest stemmer blandt de 15 nye medlemmer i de næste fire år.

Den tidligere chefsekretær for både borgmester og kommunaldirektør på det gamle røde rådhus ved Stændertorvet har gennem sine efterhånden mange år som formand for Domksognets Menighedsråd bevist, at hun fuldt ud kan sikre de folkevalgtes indflydelse i forhold til andre kræfter, der også gerne vil bestemme.

Nu blev hun belønnet for sin indsats og kan fortsætte sit arbejde i den kommende periode.

Valget blev afviklet inde i selve domkirken for i disse corona-tider at skaffe nok plads og afstand mellem de mange fremmødte, som var det højeste antal i mange år. Det store flotte rum gav en fin kulisse til den demokratiske proces, som hermed var rykket helt ind i hjertet af kirken.

For verdensarven

En flot og lidt overraskende nummer to ved valget blev Jesper Kejlhof, der yder et meget stort frivilliget arbejde på flere fronter i byen. Belønningen for hans indsats i domsognet som formand for verdensarvsudvalget er samtidig en anerkendelse af, hvor vigtigt det er med denne opgave omkring domkirkens status som UNESCO-katedral.

På tredjepladsen fulgte så guldsmed Henrik Enig, der er værge i domkirken og respekteret i hele Roskilde som en god håndværker.

De næste pladser blev besat af to andre nøglepersoner, nemlig kasserer Bjarne Hald og næstformanden Henrik Bondo, der til daglig arbejder for Roskilde Festivalen.

Farvel til stærke kræfter

En række nye kandidater blev valgt ind, efter at de i deres kandidat-taler havde fremhævet meget forskellige kvaliteter, som de mente at kunne bidrage med,

Valget denne gang var samtidig et farvel til to af de stærke kræfter i menighedsrådet gennem mange år, nemlig Mette Bruun og Ruth Vingborg, som begge havde valgt ikke at genopstille denne gang.

Indledningsvis havde Anne Rosendal i et oplæg forklaret om det omfattende og alsidige arbejde i Domsognets Menighedsråd, der driver en virksomhed med mange medarbejdere og en omsætning på langt over 30 mio. om året.

Underholdende dirigent

Direktør Torben Stevold fra Danske Bank, der selv har været i menighedsrådet i en periode, var dirigent ved valgmødet. Han beviste her, at der er gået noget af en skuespiller tabt i ham.

Da stemmeoptællingen trak i langdrag, fordi der skulle tælles om, formåede han at underholde og fastholde forsamlingen. Blandt andet ved at få tidligere domprovst Jens Arendt og den forhenværende sognepræst Paul Kofoed til at underholde med forskellige historier om- og fra kirken. Det fik de fremmødte til at blive, så de endelig kunne få resultatet, da klokken efter tre timer nærmede sig de 22.

Nyt menighedsråd

Ved valget til det nye menighedsråd med 15 medlemmer kunne de 107 fremmødte stemmeberettigede hver afgive op til 8 stemmer. Resultatet blev følgende med stemmetal i parantes:

Anne Rosendal (70).

Jesper Kejlhof ((58).

Henrik Enig (54).

Bjarne Hald (52).

Henrik Bondo (50).

Katarina Hejrskov (47).

Lis Kjær (42).

Pernille Larsen (42).

Thomas Pedersen (39).

Annie Larsen (34).

Gertrud Elkjær (32).

Stig Kastberg (30).

Sole Hansen (27).

Kim Jacobsen (22).

Helge Madsen (20)