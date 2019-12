Forhastet plan for sygehuset Brug for bedre debat, mener Gitte Simoni (DF)

Gitte Simoni (DF) er utilfreds med, at planen om at sælge en del af Roskilde Sygehus ikke er blevet behandlet af de folkevalgte politikere.

Roskilde Avis - 20. december 2019 kl. 17:22

- Den fremlagte plan om at sælge en del af Roskilde Sygehus, som Region Sjælland ikke regner med at få brug for i fremtiden, er forhastet.

Sådan siger Gitte Simoni (DF), der både er medlem af regionsrådet og Roskilde Byråd.

- Inden vi kommer så langt, er der brug for en politisk og offentlig debat om, hvad vi skal bruge Roskilde Sygehus til i fremtiden. Det er dumt at sælge noget af 'arvesølvet', hvis man senere skal bruge det, forklarer hun.

Derfor er Simoni tilfreds med, at Forretningsudvalget i regionen har besluttet at udskyde sagen. Dermed får hele regionsrådet nu tid til at besøge sygehusområdet i Roskilde for at danne sig et bedre overblik.

Bagom politikerne

Gitte Simoni er stærkt utilfreds med, at administrationen pludselig fremlagde oplægget bagom ryggen på de folkevalgte politikere i regionen, så de ikke havde mulighed for at være med til at udforme det.

- Samtidig har jeg forstået, at Roskildes borgmester allerede inden var orienteret om planen. Det, mener jeg, er en meget underlig arbejdsform, når regionens administration egentlig først bør arbejde for sine egne folkevalgte.

Brug for sengene

DF-politikeren mener, det kan være forkert allerede nu at sælge så stor en del af sygehuset, som der lægges op til.

- Måske får vi brug for endnu flere af sengene i Roskilde, fordi vi slet ikke ved, om der er råd til at bygge så meget ved Køge, som man har planlagt. Så vil det være forkert at have afskrevet sig denne mulighed.

- Roskilde Sygehus bliver fortsat vigtig, fordi det er et af de få steder i Region Sjælland, hvor man overhovedet kan skaffe kvalificeret personale til sine hospitaler. Derfor kan vi ikke undvære det, mener Gitte Simoni.

Hun er dog enig i oplæggets idé om, at Roskilde Kommune skal overtage dele af det eksisterende hospital for at indrette sundhedstilbud på dette centrale sted i byen, lige ved siden af stationen og sygehuset. tk