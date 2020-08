Forhandlingerne på Roskilde Rådhus:Breddam samler bredt budget-forlig

Et flertal er på vej med et nyt budget, der skal gøre økonomien i Roskilde Kommune mere solid.

Roskilde Avis - 25. august 2020 kl. 11:59 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag formiddag var Roskildes borgmester Tomas Breddam (S) godt i gang med at samle et meget bredt flertal bag kommunens budget for 2021.

Bortset fra Enhedslisten, der mente at en samlet ramme med besparelser på 50 millioner var unødvendig, var alle byrådets øvrige partier stadig med i forhandlingerne. Dvs Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, SF, Radikale og Liberal Alliance.

Under mandagens forhandlinger om drifts-budgettet var alle partier meget indstillet på at holde igen og se på mange spare-muligheder.

Målet er at skabe et årligt overskud på driften, så Roskilde Kommune i løbet af meget få år igen kan få en solid kassebeholdning. Den skal være stor nok til både kan klare uforudsete udgifter og give muligheder for investeringer eller nye initiativer, når der viser sig gode og oplagte muligheder.

I øjeblikket har kommunen kun knapt 200 mio. kroner i kassen, og denne likviditet skal op på over 300 mio., så man igen har en mere robust økonomi, der kan klare uventede begivenheder.

Fra forhandlingerne meldte en række af partierne om en god stemning og en fælles vilje til at bøje sig mod hinanden for at nå frem til et resultat.