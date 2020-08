Se billedserie Borgmester Tomas Breddam sigter i øjeblikket på et budget-forlig, der mindst skal omfatte S-DF og R. (Foto: Anders Ole Olsen)

Forhandlinger på rådhuset: Kurs mod S-DF-R-budget

Roskilde Avis - 23. august 2020 kl. 14:54 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når partierne i Roskilde Byråd mandag mødes til forhandlinger om kommunens budget for næste år i 2021, er kursen foreløbig lagt imod et forlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale, mener flere kilder på rådhuset.

I så fald bliver det de samme tre partier, der også står bag kommunens nugældende budget for 2020.

Oplægget til forhandlingerne omfatter besparelser indenfor alle områder på mindst 50 millioner kroner, så der kan komme et overskud og flere penge i kommunens kasse, hvor likviditeten er alt for lav.

Godbidder til DF og R

Udspillet rummer også flere punkter, der ikke har været med i administrationens første oplæg, men som vil blive godt modtaget af DF og R. Derfor ser det ud til, at borgmester Tomas Breddam mindst satser på at få et forlig med disse to partier.

Som udgangspunkt har Breddam og Socialdemokratiet 15 ud af byrådets 31 pladser - og kan derfor i teorien nøjes med at få en ekstra stemme med, når der skal vedtages noget. Men det vil se langt bedre ud, hvis i det mindste DF og R deltager, så der er 18 stemmer bag et budget.

Venstrefløjen fra SF og Enhedslisten ventes forholdsvis hurtigt ud af forhandlingerne, fordi de to partier ikke kan acceptere de besparelser indenfor bl.a. børneområdet og det sociale område, som der er lagt op til.

Parløb binder

Venstre og Konservative har besluttet denne gang at køre tæt parløb for til det kommende kommunevalg i 2021 at signalere, at der eksisterer et borgerligt alternativ i Roskilde, selv om de to partier i øjeblikket kun har 8 mandater til sammen.

Men sådan en alliance kan samtidig giver mindre manøvrerum for det enkelte parti, så det bliver sværere at få noget ud af budget-forhandlingerne.

Et afgørende punkt for dem bliver sikkert spørgsmål om skatterne.

Roskilde har ansøgt om at kunne hæve personskatterne med knapt 20 mio. kroner, hvilket kommunen denne gang kan gøre uden at få en bødestraf, fordi man netop har mistet et tilsvarende beløb i den nye udligningsordning mellem landsdelene.

Hvis partierne bag et kommende budget står og mangler små 20 millioner for at kunne få det hele til at gå op, kan det være fristende at gennemføre sådan en lille skattestigning.

Men omvendt kan det også blive for dyrt rent politisk at tage den balladen for sådan en skattestigning, når man alligevel ikke får mere ud af det, så det ikke rigtigt hjælper noget.