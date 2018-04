Forfulgt skævert gennem Roskilde

At det er virkelig dumt at køre med narko i blodet beviste en bilist søndag middag, da han blev nuppet af politiet, mens han gemte sig bag en bil i Kirkegade.

De to bilister talte kort sammen, men den påkørte syntes, at den 54-årige virkede påvirket og kørte efter ham til Havnevej.

Her stoppede narkobilisten og stak af fra bilen, da han opdagede, at han blev forfulgt.

Vidnet og endnu en person optog forfølgelsen af manden. De så, at den 54-årige smed en klump hash fra sig i Brøndgade. Han fortsatte flugten til Kirkegade, hvor han gemte sig bag en bil. Her blev han anholdt og sigtet for narkokørsel og for at være i besiddelse af de 53 gram hash, han havde smidt fra sig af politiet, der også var dukket op.