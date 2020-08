Artiklen: Forening sørger for: En bydels historie

En gang var det ikke særligt fint at bo 'syd for banen', hvis det pæne borgerskab i den gamle domkirkestad skulle udtale sig om arbejderkvarteret med de mange garverier og andre fabrikker langs Kamstrupstien (nu Eriksvej).

Men den fortælling og fordom har foreningen 'Syd for Banen' gennem sin 10-årige historie nu fået vendt helt på hovedet, så beboerne i det folkerige kvarter med rette kan være stolte af deres område, hvor der er foregået så mange interessante ting i årenes løb.

Kamstrupstien havde i sin tid sin egen brugsforening. Her var egen slagter og mange andre aktiviteter - lige fra billedbutik til massageklinik.

Senest er den nye kreative bydel Musicon med rockmuseet 'Ragnarock' blevet et spændende område med mange aktiviteter og nye boliger.

Foreningens formand, sognepræst Mogens Ohm Jensen, er ligeledes stotl over, hvad der er udrettet:

- På 10 år har vi holdt 70 lokalhistoriske arrangementer, mange af dem med deltagelse af over 100 mennesker. Under corona-nedlukningen kunne man ikke mødes, så der lavede vi videoklip med erindringer fra besættelsen i anledning af 75-året for Danmarks befrielse.