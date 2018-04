Send til din ven. X Artiklen: Forbudsvejen giver ikke integration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbudsvejen giver ikke integration

Roskilde Avis - 18. april 2018 kl. 07:28 Af Anne Gregersen/ A-kasseleder 3F Roskildeegnen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knap en tredjedel af 3F Roskildeegnens medlemmer har anden etnisk oprindelse end dansk.

Ord har stor betydning og kan skade så meget. Ord som 'andengenerationsindvandrer' er en selvmodsigelse. Hvis man er født i Danmark af indvandrere, er man ikke selv indvandrer!

Ord som 'Ghetto' om visse boligområder, der opfylder mindst tre af fem opstillede kriterier for at komme på den såkaldte Ghetto-liste giver mindelser om en kedelig tid, hvor man internerede visse folkeslag i sådanne. Det er vederstyggeligt!

Ord og sprog bruges af visse politikere til at splitte i 'dem' og 'os'. I 3F vil vi samle og styrke fællesskabet. En af de måder, vi gør det på, er at arbejde med integration og mangfoldighed.

Roskilde Byråd havde til byrådsmødet i marts oplistet 58 forskellige integrations indsatser. Det viser mangfoldigheden i indsatsen. Mange forskellige gode institutioner, organisationer og mennesker arbejder med integration her i kommunen, støttet af integrationsafsnittet.

Mødet integrerer

Integration er ikke noget, staten, kommunen eller arbejdsgiveren kan ordne. Integration sker, når mennesker mødes og er nysgerrige og imødekommende og åbne overfor hinanden.

Men stat, kommune og arbejdsplads skal stille gode rammer op for integrationen og iværksætte og støtte gode initiativer!

Integration er ikke kun at have et job og være selvforsørgende. Det er også at indgå som borger i forskellige sammenhænge. Som kollega, som nabo, som forælder, som sports udøver.

En af de vigtigste forudsætninger for integration er, at du kan sproget i det land du bor i. Derfor glæder det mig, at Roskilde kommune fortsat arbejder med modersmål undervisning og dansk som andetsprog. Men det er noget skidt, at der centralt spares på sprogundervisning.

Uddannelse giver selvværd

I 3F Roskildeegnen har vi et mangfoldighedsudvalg, der arbejder med ligestilling og integration. Udvalget er sammensat blandet etnisk, fagligt, kønsligt og aldersmæssigt - kort sagt et mangfoldigt udvalg.

En af de sikreste måder at styrke integration og ligestilling på er gennem uddannelse. Uddannelse giver øget selvværd, det giver muligheder. For at kunne uddanne dig skal du kunne dansk. Derfor arbejder vi på at give vore ledige medlemmer, der ikke kan så godt dansk, muligheden for at få danskundervisning. Vi arbejder på at vore medlemmer kan deltage i danskundervisning i arbejdstiden uden omkostninger for arbejdsgiver.

Når det danske er godt nok, kan vore medlemmer komme videre med yderligere uddannelse.

Der er på erhvervsskolerne mulighed for kurser med sproglig støtteundervisning. Dette opfordrer vi vore tosprogede medlemmer til at deltage i. Via faglært uddannelse kan du nemmere få job. Og det at være i arbejde er en god vej til integration.

Vi bakker op

Vi oplyser på kurser for flygtninge om det danske arbejdsmarked. Hvilke rettigheder har du, og hvad forventes der af dig som lønmodtager. Her er det en gave, at nogle af vore medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk er med.

De har været dér, hvor de nytilkomne flygtninge er i dag, og kan således ved deres tilstedeværelse vise, at Danmark er mulighedernes land, hvis du griber chancen og arbejder for det. Lige så vigtigt det er at fortælle dét, lige så vigtigt er det at oplyse om rettigheder, så disse nye danskere ikke bliver et let bytte for udnyttelse.

En af de skæbner, der i integrationssammenhæng har brændt sig fast i mit sind er mødet med en ung afghaner, der i hjemlandet havde været udsat for tortur. På trods af dette, havde han bevaret sit milde væsen og sin tillid til mennesker. Han arbejdede hårdt på at lære det danske sprog, tog erhvervskørekort, og er i dag i job. Det var ikke nemt. Det lykkedes, fordi han fik støtte undervejs af en arbejdsgiver der bakkede op, gode undervisere, og 3F.

Jeg tror ikke på forbudsvejen i integrationsindsatsen. Den tværfaglige indsats virker så meget bedre!