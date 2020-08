Se billedserie Anette Gundlach Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Forbud mod fredagsfest i parkerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbud mod fredagsfest i parkerne

Roskilde Avis - 14. august 2020 kl. 10:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi har lige udstedt et opholdsforbud for de to store parker i Roskilde Byparken og Folkeparken. Forbuddet gælder i dag, fredag 14. august, fra klokken 12 til 24.

Parkerne er traditionelt mødested for de unge fra uddannelsesstederne på fredage efter skoletid. I dag plejer at være en af de store forsamlingsdage med flere tusind deltagere på grund af uddannelsesstart.

Opholdsforbudet er givet på grund af faren for at udbrede corana-smitten.

- Der vil blive opsat skilte, der informerer om opholdsforbuddet, og politiet vil være til stede sammen med medarbejdere fra kommunen for at vejlede borgerne om, at der er opholdsforbud, og hvad det betyder, siger fungerende politidirektør Lene Sørensen.

- Vi har selvfølgelig bødeblokken med, men den håber vi ikke, at der bliver brug for.

Et opholdsforbud betyder, at det er ulovligt at tage ophold et givent sted, og en overtrædelse af opholdsforbuddet kan straffes med bøde på 2.500 kroner.

Man må dog gerne bevæge sig i området, hvis der er tale om almindelig færden det pågældende sted, for eksempel en gåtur igennem det berørte område for at komme fra A til B.