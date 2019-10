Forældre: Politikeres hastværk går ud over lille Sylvester: Skal helt alene skole

Mette Pedersen og hendes mand har forberedt deres ældste søn Sylvester på, at han skulle gå på Klostermarksskolen med kammeraterne fra børnehaven efter sommerferien. Men fem dage før skoleindskrivningen bliver distriktet ændret, så nu hører de pludselig til Hedegårdenes Skole, og sønnen skal nu i skole uden gamle venner. - Vi har fulgt kommunens opfordring med at forberede vores barn. Nu bliver tæppet revet væk under os, og vi står tilbage som løgnere, fortæller de.

Roskilde Avis - 16. oktober 2019

Mette Pedersen græd, da hun åbnede posten fra kommunen på e-boks. Beskeden fik hun torsdag før efterårsferien. Her stod, at politikerne i Byrådet ændrer skoledistrikterne for Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole. Så antallet af elever på skolerne bliver mere passende.

- Dit barns lokale folkeskole er dermed Hedegårdenes Skole, stod der, siger Mette Pedersen. Det betyder, at hendes søn skal starte i skole uden nogle af børnene fra hans børnehave.

- Jeg fik et chok, mit hjerte bløder for min søn. Jeg er bange for, at han ikke får en god skolestart nu, siger hun, mens hun vugger lillebror Oscar på armen.

Hendes mand Esben forklarer, det ikke er fordi, de har noget imod Hedegårdenes Skole, den er helt sikkert god.

Men de mener, at det går ud over Sylvester, der er en forsigtig fyr, som har glædet sig til første skoledag sammen med kammeraterne og bedstevennen fra børnehaven.

Ikke børnevenlig

Parret flyttede til Roskilde for to år siden, fordi de havde hørt at kommunen brystede sig af at være alle tiders børnevenlige kommune. Nu sætter parret spørgsmålstegn ved udsagnet, som de regner for tomme ord efter deres oplevelse.

Da de købte deres hus satte de sig ind i, hvilket skoledistrikt, de hører til, fordi de vil det bedste for deres tre små børn.

De gik ud og så på børnehaver og forhørte sig om, hvilke skoler, de hørte under. De valgte børnehave, der ikke ligger helt tæt på deres hjem, men til gengæld hører den under distriktet på Klostermarksskolen. På den måde var de sikre på, at sønnike skulle gå i skole med børn fra børnehaven, så han ikke skulle starte mutters alene.

For et halvt år siden begyndte de, at forberede lille Sylvester på, hvilke skole han skulle gå på. De går regelmæssigt hen og leger på skolens legeplads, så han kan føle sig tryg.

- Vi har gjort det, vi som forældre hele tiden bliver opfordret til at gøre fra kommunens side, så hans skolestart kan blive så god som mulig, siger Esben og fortsætter:

- Nu føler vi at tæppet bliver revet væk under os, fordi vi har gjort det hele forkert. Vi er gået ud fra noget, der bare bliver ændret i sidste sekund.

Hastværk

Vedtagelsen af distriktsændringerne sker 30. oktober på byrådsmødet. Der er stor sandsynlighed for, at det går lige igennem, da Socialdemokratiet har absolut flertal.

Dermed ryger familien Pedersen ind i Hedegårdenes Skoles distrikt fem dage før, de kan skrive sønnen ind i skolen. Havde de boet 200 meter nede ad vejen blev de i deres gamle distrikt.

Parret har bedt både forvaltning og formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning, om man ikke kan lave en overgangsordning, så folk der kommer i klemme ligesom dem, kan slippe ud af kattepinen.

- Vi har fået en ordentlig mavepuster med denne pludselige beslutning, men i stedet for at blive taget alvorligt, bliver vi skudt i skoene, at vi ikke syntes om Hedegårdenes Skole og ikke vil have vores barn til at gå sammen med børn fra alle sociale lag.

- Men vi foretrækker jo netop folkeskolen, og det er jo slet ikke der problemet ligger, siger Esben og fortsætter:

- Vi er kort sagt nervøse for Sylvesters trivsel, fordi vi nu må fortælle ham, at alt det vi har sagt ikke passer.

De fortæller, at efter kommunens udmelding om ændringer, er der allerede to børn fra Sylvesters gruppe, der har skrevet sig ind på en privatskole.

De overvejer om Sylvester skal blive det tredje barn, så de er sikre på, at han starter i skole sammen med børn, han kender.