Send til din ven. X Artiklen: Forårseventyr langt fra corona-land Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forårseventyr langt fra corona-land

På Hedebostien er verden stadig den samme

Roskilde Avis - 20. marts 2020 kl. 15:55 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

’Everyday is like Sunday’, sang Morrisey på sin solo-debut fra 1988. I disse dage så mange år efter synes ordene sandere end nogensinde – også i Danmark, hvor alle dage indgår i en lang, ensartet række af søndage. Fester og fødselsdage er for længst aflyst, restaurationslivet ligger i coma, og der bliver stadig længere mellem de butikker, der holder åbent.

Foråret lokker Gaderne er golde og mennesketomme, men uden for bygrænsen ligger foråret på lur. I modsætning til nationaløkonomien er vejrudsigten fremragende, og hjemmets fire vægge får vi alle set rigeligt til i disse dage. Så jeg beslutter, at tiden er inde til at se nærmere på Hedebostien, som jeg til dato kun har læst om.

Ren naturoplevelse Hedebostien er resultatet af et tværkommunalt samarbejde, som stod færdigt i foråret 2016. Den 23 kilometer lange vandre-, ride- og cykelrute bevæger sig fra Roskilde Fjord til Køge Bugt – eller omvendt alt efter temperament. Vi vælger at starte ved kysten, i Trylleskoven syd for Karslunde, og så cykle ad den zigzaggende rute mod Roskilde. Der er udviklet en app, så man undervejs kan gå ombord i alle mulige historiske og kulturelle udfordringer, men på en solbeskinnet forårsdag af de sjældne vælger min datter og jeg at tage turen som en rendyrket naturoplevelse.

Sollykke Og hvilken lykke. Tænk at finde sig selv liggende på en græsmark og blunde i solen midt i marts. De medbragte sandwiches er sat til livs, træerne eksploderer i hvidt og et sted i det blå over os slår lærken sin trille. Omkring os er der bare stilhed og åbent land, og ikke et eneste medmenneske forstyrrer idyllen. Det måtte de sådan set gerne. Jeg gætter på, at mange som os er ude for at suge foråret ned i de endnu raske lunger. Men Hedebostien har vi for os selv hele vejen til Roskilde.

Is hos købmanden Vi krydser gennem skov og mark, og vi rammer kortvarigt asfalt gennem hyggelige små landsbyer. Vi passerer forbi Karlstrup Kalkgrav, gennem Tune Skov og Hedeland, og vi tager den tid, det tager. I disse dage er det de færreste, der skal nå noget, og det skal vi heller ikke. Efter det bjergtagende Hedeland nærmer vi os Roskilde by ad Stærkendevej, og vi har nu det smukkeste af turen bag os. Men den bedste af alle pauser sørger købmanden i Vindinge for. Tænk at kunne sidde i solen foran en rigtig købmand og nyde en velfortjent is for enden af forårets første cykeleventyr.