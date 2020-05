For 50 år siden åbnede det første varehus

I dag står der SuperBrugsen på indgangsdøren til Algade 51, men for 50 år siden var det S&E Schou-Epa, der prydede indgangen. Varehuset åbnede for første gang 11. juni 1970.

I løbet af nogle år, var der så meget gang i delikatesseafdelingen, at den blev splittet i to, delikatesse og ost.

- Vi er stadig en gruppe gamle medarbejdere, der samles to gange om året for af mindes tiden, hvor vi arbejdede i Schou-Epa. Det har vi dog ikke nået i år på grund af corona-krisen, fortæller Hanne Mogensen.

- Det var ikke det samme at arbejde for FDB, her blev vi frataget al indflydelse. Jeg blev der kun i to måneder efter overtagelsen, og mange andre forsvandt også.