Fond vælger Duebrødre Hospital: Besøgscenter oven på Byens Hus

Roskilde Avis - 21. oktober 2020 kl. 05:56 Af Foto: Mie Neel og Jan Partoft

Det gamle Duebrødre Hospital er den eneste mulighed for at få et hårdt tiltrængt besøgscenter, der i fremtiden kan sikre Roskilde Domkirkes status på UNESCO's liste over den kulturelle verdensarv.

Den konklusion er fonden bag det kommende formidlings-center nået frem til. Sådan fortæller formanden, tidligere direktør i Kulturstyrelsen Poul Bache, og direktør David Høyer, som også er domkirkens formidlingschef.

De har nu fremsendt en orientering til Roskilde Byråds centrale Økonomiudvalg, og derefter skal de arbejde videre med projektets udformning og finansiering.

Gotisk mesterværk

Roskilde Domkirke kom med på UNESCO's liste over verdens kulturarv (Patrimoine Mondial) helt tilbage i 1995. Udmærkelsen blev først og fremmest givet, fordi den er et enestående eksempel i Nordeuropa på en katedral bygget med røde mursten i den himmelstræbende gotiske stil, efter franske forbilleder som Chartres eller Notre Dame.

Kapellerne med kongegrave har samtidig haft betydning for, at domkirken kom på verdenskortet, selv om de er særdeles interessante som beviser på skiftende århundreders byggestil.

UNESCO har dog længe påpeget, at de besøgende gæster ikke får en tilstrækkelig orientering om historien ved kirken, der desuden kan være lukket på grund af religiøse ceremonier. Det skal et kommende besøgscenter rette op på, og arbejdet med det har allerede været i gang gennem mere end 10 år.

For dyrt under jorden

I første omgang var det planen at lægge besøgscenteret under jorden, hvor Rådhuskælderen i øjeblikket har sin restaurant-have. Men denne plan er atter opgivet, fordi de adspurgte fonde mente, at det ville blive for dyrt og besværligt.

Derfor har fonden set på mulighederne i eksisterende bygninger tæt på domkirken. Her måtte man også udelukke både Det Gule Palæ, Husarstalden og Katedralskolens gamle rektorbolig, fordi de er fredede og ikke kan klare en nødvendig ombygning.

Derfor endte fondens bestyrelse med at pege på det gamle Duebrødre Hospital, der i mellemtiden også har huset centralforvaltningen i den gamle Roskilde Kommune. Denne bygning er ikke fredet og er i forvejen ejet af kommunen, så man ikke skal ud og købe noget.

Konstruktiv dialog

Roskilde-arkitekterne Cornelius-Vöge har allerede arbejdet med en meget foreløbig skitse af, hvordan det nye besøgscenter kan indrettes på det store loft, mens Byens Hus fortsætter sine aktiviteter nedenunder.

- Bygningen er 'robust nok' til at kunne klare de nødvendige ændringer og den store tilstrømning af besøgende, som vi forventer, fortæller Poul Bache og David Høyer.

Projektet ventes at koste op mod 40 mio. kroner, mens prisen for den underjordiske løsning nærmede sig de 100. Denne gang er det ikke afvist, og man er nu i en 'konstruktiv dialog' om en mulig finansiering, som det hedder.

Derfor ventes arbejdet nu at kunne fortsætte efter orienteringen til Roskildes Økonomiudvalg, men hverken Poul Bache eller David Høyer tør endnu sige noget om en nærmere tidsplan.

Naturligt center

Som formidlings-chef ved domkirken mener David Høyer, at placeringen i Duebrødre Hospital er optimal både for UNESCO-monumentet og hele Roskilde by.

- Vi kommer til at ligge lige ved siden af kirken, så det er let at komme fra den ene bygning til den anden.

- Samtidig er det en helt central placering i Roskilde, enten man nu kommer fra stationen, havnen eller et andet sted. Derfor vil en øget tilstrømning til det nye formidlingscenter her samtidig give et vigtig løft til byens handels- og restaurationsliv eller hotellerne. De besøgende kommer jo lige i Bymidten, og det giver den bedst mulige virkning, mener han.

David Høyer lægger samtidig vægt på, at udformningen af det nye besøgscenter skal foregå i samarbejde med Byens Hus.

- Vi mener, det giver spændende muligheder for fælles drift og aktiviteter, så der bliver endnu mere at se på stedet, forklarer han.

