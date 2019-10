Se billedserie Da nyheden om Tour de France-start i Roskilde blev offentliggjort på Vikingeskibsmuseet, blev den præsenteret af daværende borgmester Joy Mogensen og statsminister Lars Løkke Rasmussen, sammen med topchefen fra La Société du Tour de France, Christian Prudhomme. (Foto: Kim Rasmussen)

Folkemøde om Tour-start: Alle kan komme med forslag

Roskilde Avis - 23. oktober 2019 kl. 14:37 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde arrangerer nu en slags 'folkemøde', hvor alle interesserede inviteres til at komme med deres gode idéer til, hvordan kommunen og andre gode kræfter kan gennemføre det største arrangement nogensinde i byens historie.

Mødet foregår tirsdag 19. november 19.00 - 21.30, med ankomst allerede fra kl. 18.45, på Roskilde Festival Højskole, Basgangen 20 på Musicon i Roskilde. Interesserede skal tilmelde dig senest 8. november på følgende link: Alletiderstour.roskilde.dk

- Vi ønsker, at det skal være en begivenhed, hvor alle roskildensere kan være med - ikke kun 'pingerne' eller 'de fine', forklarer den lokale sportsminister Claus Larsen (S), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Han er samtidig med i det særlige udvalg med ansvar for Tour-starten, som byrådet har nedsat. Det består desuden af borgmester Tomas Breddam (S) og Jette Tjørnelund (V).

- Alle i Roskilde skal gerne opleve, at de også er en del af den kommende cykelfest. Derfor ønsker vi at få inddraget alle gode kræfter, siger Claus Larsen.

I hjertet af byen

Når Tour-starten 'Le Grand Départ' i 2021 skal foregå i Danmark, køres først en enkeltstart rundt i Københavns gader den første fredag i juli.

Lørdag starter den første rigtige landevejs-etapé så i hjertet af Roskilde, der er valgt pga. sin kulturelle og historiske betydning.

Byens biskopper hentede i sin tid inspirationen til byggeriet af den flotte UNESCO-domkirke fra de gotiske katedraler i Nordfrankrig, mens de studerede ved universitetet i Paris.

Løbets store startplads 'Le Village', hvor ryttere, journalister og andet godtfolk er samlet før starten, placeres ved Vikingeskibsmuseet. Franskmændene havde også besøg af de frygtede nordboere og endte med at forære dem Normandiet for at få fred og holde andre angribere væk.

Tour-feltet skal trille fra Vikingeskibsmuseet op til Stændertorvet, hvor den officielle start foregår med domkirken som flot kulisse.

Derfra kører feltet så ud af byen forbi Dyrskuepladsen, hvor Festivalen netop sluttet den samme lørdag.

Gode tv-billeder

Tour de France er ikke alene verdens største årlige sportsbegivenhed - OL og Fodbold-VM afvikles kun hvert fjerde år. Det er samtidig en omgang kultur- og turisthistorie.

Arrangørerne sørger i samarbejde med France 2/3, der står for transmissionen til mange millioner af seere over hele verden, for at sikre gode billeder, så der også er noget at se for alle dem, der ikke er cykelfanatikere. Det er samtidig en kæmpemæssig turistreklame for Frankrigs forskellige områder og de omgivende lande, som løbet også kører igennem.

Selve løbet gives først frit vest for Roskilde, når Tour-direktør Christian Prudhomme fra sin bil vifter med flaget. Ruten kommer til at gå gennem Lejre kommune og Nordvestsjælland, hvor det bakkede terræn med smalle veje kan give spredning i feltet.

Splittelse på broen

Storebæltsbroen var også en grund til, at Tour-ledelsen valgte Danmark som startland. Prudhomme og de andre planlæggere var begejstret for at få spektakulære billeder med rytterne på den høje bro.

Samtidig regner de med, at den stærke vind her vil splitte feltet og skabe sportslig spænding. Det var grunden til, at de insisterede på at få mål i Nyborg og ikke i Odense, som de danske arrangører ellers havde foreslået.

Efter etapen fra Roskilde til Nyborg køres den sidste danske etape fra Vejle med den kendte Kiddesvej til mål i Sønderborg. Herfra skal feltet og mange andre i karavanen så flyves til Frankrig på den ekstra hviledag, der er indlagt i løbet.