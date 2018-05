Se billedserie Flere tusinde tilskuere var mødt frem på Stændertorvet og rundt langs ruten i Roskildes gader.

Send til din ven. X Artiklen: Folkefest for Erling Den store cykelfortograf hyldet ved mindeløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folkefest for Erling Den store cykelfortograf hyldet ved mindeløb

Roskilde Avis - 25. maj 2018 kl. 00:58 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag aften var 2-3.000 tilskuere i det strålende forårsvejr samlet til en folkefest på Stændertorvet og andre steder langs ruten rundt om i Roskildes gader for at følge mindeløbet for Erling J. Pedersen.

Hans gamle klub Roskilde Cycle Ring, hvor han i sin tid var en stærk A-rytter, stod for arrangementet. Det foregik i samarbejde med Roskilde Avis, hvor han arbejdede som pressefotograf i en menneskealder, samt Roskilde kommune, der også gerne ville hylde ham efter hans store indsats med mange gode billeder til byens historie.

En pæn del af tilskuerne havde selv kendt Erling og kunne berette om mange gode minder. Han fotograferede høj og lav, men var aldrig bange for at give de portrætterede et godt billede bagefter.

Stemningen var god på Stændertorvet, hvor Roskilde Garden havde varmet fint op med musik, og tilskuerne levede også med på den stejle Maglekildebakke, hvor det var muligt at skabe afgørende afstand.

Hans foto fortalte mere

Inden var de gamle topryttere, byrådet og andre gæster blevet budt velkommen i den tidligere byrådssal i det gamle røde rådhus på Stændertorvet.

Her forklarede Roskilde Cycle Rings tidligere formand Henrik Mielke, hvordan klubben i det hele taget havde fået denne idé om at arrangere et mindeløb for en af sine gamle ryttere, der som pressefotograf fik så stor betydning for cykelsporten.

Borgmester Joy Mogensen fortalte, at kommunen havde valgt at støtte arrangementet, fordi Erling har haft så stor betydning for Roskilde.

- Hans billeder var ikke kun et referat fra begivenhederne. De var med til at præge og skabe udviklingen i vores by og kommune, fordi de altid fortalte os noget mere. Derfor har Roskilde Byråd valgt at støtte dette cykelløb og på den måde ære hans minde.

tk

relaterede artikler

De gamle tog teten Tidligere topryttere i spidsen fra mindeløbets start 25. maj 2018 kl. 00:09

Lindskov med bag mindeløb 25. maj 2018 kl. 00:09