Første lejer klar i nyrenoveret ejendom

Det bliver webbureauet BrandMonkey, der 1. juli rykker ind i det ene kælderlokale i den nyrenoverede ejendom i Allehelgensgade 11 foran moskéen.

BrandMonkey kommer fra Jernbanegade 1A, hvor de indtil for nylig har delt kvadratmeter med en anden virksomhed, som nu har sagt op.

- Det var for dyrt for os at blive, så vi søgte vores egne lokaler – og de 85 kvm i Allehelgensgade er lige tilpas til os, siger indehaver Lasse Bøegh Henckel, der sammen med tre medarbejdere udgør BrandMonkey.

Det er Nordicals, der står for udlejlningen, og erhvervsmægler Jeanne Malev Ebler regner med også snart at have nabolokalet på 65 kvm udlejet.

Ejendommen i øvrigt består af otte lejligheder, som skulle være færdigrenoverede i løbet af maj, hvorefter de bliver klar til udlejning.