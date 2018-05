Se billedserie Jette Schlüter blev i år den første kvindelige formand for Roskilde Cykle Ring.

Første kvindelige formand i RCR: Da Jette tog styret

På generalforsamlingen i år hos Roskilde Cykle Ring blev den 44-årige Jette Schlüter valgt som ny formand og tog styringen i den traditionsrige klub, der blev grundlagt helt tilbage i 1932.

Gennem årene har RCR markeret sig som en af Roskildes mest vindende idrætsklubber og sørget for, at denne sportsgren har stået meget stærkt i byen.

Blandt klubbens helt store navne er selvfølgelig de to olympiske medaljevindere Reno B. Olsen (4 km. hold på bane i Mexico 1968) og Hans Henrik Ørsted (bronze i 4 km. individuel forfølgelsesløb i Moskva 1980).

Men på landevejen var der også mange stærke navne helt tilbage fra 1960'erne, hvor f.eks. Junker Jørgensen og Erling J's træningsmakker Helge Ingemann kørte semmen med ham mod de bedste om at vinde.

I 1970'erne havde RCR et andet stortalent i Per Bausager, der allerede som 20-årig blev professionel og kørte med i de tre største etape-løb, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta Espagna.

I 1990'erne vandt Nicolai Bo Larsen, der var startet i RCR, en etapesejr i Giroen og nåede også at køre med i både Touren og Spanien Rundt.

Mødtes til fest

Til daglig arbejder Jette Schlüter med kvalitetskontrol i et firma i Hedehusene, og hendes interesse for cykelsport startede for alvor til en fest.

- Jeg havde en arbejdskammerat, der cyklede i RCR, som inviterede mig med, og her mødte jeg så min senere mand.

- Faktisk har jeg altid været glad for at cykle. Det var mere noget for mig end f.eks. at løbe.

Efter at hun og manden var flyttet til Roskilde og havde knoklet med at få indrettet huset, var de også selv kommet i god stand, og så kastede de sig over racercyklerne.

- Når jeg kørte sammen med mændene, havde jeg lidt svært ved at 'sidde med' i begyndelsen. Men efterhånden gik det bedre.

- Nu cykler vore to børn, en pige på 10 og en dreng på 8, så vi har også travlt med at støtte dem.

På et tidspunkter spurgte de i Roskilde Cykle Ring, om hun ville være suppleant i bestyrelsen, og det er nu endt med, at hun blev valgt til formand.

- Jeg tænkte, at nu må jeg også tage en tørn, når hele familien har så stor glæde af denne klub.

- Fotograf Erling har jeg også kendt, fordi han kom til alle mulige cykelløb i Roskilde og andre steder. Han gjorde meget for sporten, specielt cykling, fortæller Jette Schlüter.

