Se billedserie Rudy Frederiksen på sin faste observationspost bag baren i den kultagtige café, som han lagde navn til sammen med Mulle Brønnum Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Før lukketid hos Mulle-Rudy: Snart er det sidste chance Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Før lukketid hos Mulle-Rudy: Snart er det sidste chance

Roskilde Avis - 26. februar 2018 kl. 00:15 Af Foto: Mie Neel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag 17. marts er det endelig slut for Roskildes kult-café i Djalma Lunds Gård, når den tilbageværende ejer Rudy Frederiksen drejer nøglen for sidste gang på Café Mulle-Rudy.

Så er det over 37 år siden, at han sammen med SF's tidligere viceborgmester Mulle Brønnum åbnede det, der snart blev til noget af et tilløbsstykke i domkirkebyen. Tusinder af gymnasieelever, studerende, Sct. Hans-patienter og godtfolk af alle slags er kommet her gennem årene.

Hvis enkelte kom lidt for godt i gang, var Mulle absolut dame for omgående at få pillet dem ned igen med en hurtig og rammende bemærkning. Hendes udstråling var i høj grad med til at skabe den helt specielle og spændende atmosfære på stedet.

Da hun pludselig døde i 1996, førte Rudy Frederiksen stedet videre i samme ånd, og de trofaste gæster har siden været med til at holde det i gang.

Men til sommer fylder han 80 år, og efterhånden er kræfterne svundet ind. Derfor er han nu meget tilfreds med at kunne slutte på en ordenlig måde.

- Når man snart dårligt kan slæbe en kasse øl, er det vel på tide at stoppe i det her erhverv, som han siger med sin sædvanlige underspillede humor.

Som en af barens sikre støtter forklarer:

- Rudy er så skrap, at han kan stå og fornærme kunderne, uden at de selv finder ud af det. Det er jo ikke dårligt, når man driver café.

Mødested for alle

Mulle-Rudy har været et samlingspunkt for alle slags roskildensere.

Her kom vvs-ere lige fra jobbet i deres arbejdstøj og fik serveret sammen med tandteknikere, ansatte fra Grønlandsministeriet eller fint pyntede folk på vej til- eller fra en fest. Alle gæster lige velkomne og blev behandlet ens.

En anden af de solide stamkunder siger det på denne måde:

- Charmen ved det her sted var, at alle sociale lag mødtes på samme sted og kunne hygge sig sammen. Det er typisk Roskilde og typisk dansk. Samtidig var det jo også lidt af en informations-central, hvor man kunne få opdateret de lokale nyheder, som virkelig betød noget.

- Endelig havde stedet jo den kvalitet, at man godt måtte ryge, indskyder en tredje, som er godt i gang med en af dagens mange cigaretter, der nærmest sidder fast i mundvigen.

Fine malerier

Rundt om på væggene i det der en gang var hestestald for den store gård, som tilhørte købmanden Djalma Lund, hænger mange flotte billeder.

- Vi har bl.a. Helge Ernst og den tidligere restauratør Ib Hacke. På den ene væg hænger det store billede med forskellige roskildensere, som kunstkøbmanden Steffen Hansen fik lavet for et par år siden. Han har lovet selv at hente det, og forhåbentlig når han det, som Rudy Frederiksen, formulerer det.

Blandt nogle af de kendte gæster, der i tidernes løb har været på cafeen, er tidligere statsminister Anker Jørgensen og byens store datter, den nu 100-årige Lise Nørgaard, der voksede op i Roskilde og brugte stof herfra til at skrive tv-serien 'Matador'.

Mulle-Rudy opnåede kultagtig status i Roskilde, men andre vil måske sige, at den efterhånden også udviklede sig til lidt af en 'tidslomme', hvor ukendte besøgende helst ikke skulle forvilde sig ind.

Lokalerne skal nu overtages af Anette Boysen, som flytter sin interiør-forretning hertil fra Sankt Ols Gade.

Imens overvejer en række af de trofaste stamgæster, der nu bliver hjemløse, om de skal prøve at finde et andet tilholdssted - eller måske lave deres helt egen klub, hvor de fortsat kan mødes som hidtil.

tk