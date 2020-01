Send til din ven. X Artiklen: Føler jeg mig krænket nu? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Føler jeg mig krænket nu?

Roskilde Avis - 24. januar 2020 kl. 00:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg undskylder på forhånd hvis jeg krænker nogen i denne klumme. Den er ikke skrevet med den intention, idet jeg anser mig selv for at være et meget rummeligt menneske, som møder alle mennesker i øjenhøjde.

Jeg bliver bare træt helt ind til benet af krænkelsesbølgen, der ruller ind over Danmark i disse tider. I dag bliver alle krænket over alt, og der findes ikke det, man ikke kan blive krænket over. Jeg oplever at mange er nervøse for at udtale sig om eller kommentere på bl.a. samfundsmæssige spørgsmål, da man let kan møde en "shitstorm" på sociale medier, der kan have uoverskuelige følger.

At krænke; Det udmærkede og vigtige verbum, der stammer fra det tyske ord Krenken, bliver udnyttet og brugt så flittigt, at det i visse sammenhænge bliver gjort til skamme og mister sin værdi. Måske er det ordene 'fornærmet' eller 'stødt', man skulle overveje at bruge i stedet.

Som begreb betyder det at såre, nedgøre, ydmyge, at begå psykiske og fysiske overgreb mod andre; voldelige som seksuelle, eller krænkelse af nogens ære. Lad mig slå en ting fast, disse krænkelser er under ingen omstændigheder acceptable, og det er da heller ikke dem jeg taler om, når jeg henviser til den udmattende krænkelseskultur, der er opstået i vores dejlige land.

At tænke sig at ekspedienten tillader sig at ønske kunden en god dag? Hvad ligner det? Det skal personen slet ikke blande sig i. Måske var det bare for at være flink, helt uden bagtanker.

Ingen bagtanke

At tøjet er delt op i dreng-, pige-, herre-, dameafdelinger i butikkerne er ikke for at krænke nogens følelser, men udelukkende for at vi som kunder ved, hvor vi kan finde de varer vi går efter. Det står så alle frit for at købe lige nøjagtig det tøj, de ønsker.

At mødre med små nyfødte babyer tillader sig at amme i "al offentlighed" på restauranter og caféer - også her i Roskilde, siddende med dyne og tæpper for ganske diskret at stille barnets sult, hvilket burde være det mest naturlige i hele verden. Det falder mange for brystet og de føler at deres blufærdighed bliver krænket. Disse mennesker kunne jo bare vælge at kigge den anden vej.

At vi skal til at ændre i teksten på sange skrevet for årtier siden, fordi vi mener at andre mennesker kan blive krænket over ord, der var naturlige at bruge og helt uden bagtanker på dette tidspunkt hvor sangen blev skrevet.

Det er disse hverdagssituationer og mange flere, jeg har svært ved at forstå kan føles krænkende for andre mennesker. Jeg har ligeledes svært ved at forstå, hvorfor de skal udstilles og gennemdiskuteres på Facebook, hvor rigtig mange mennesker ikke kan finde ud af at tale ordentligt. De forstår ikke, at de lige så godt kunne stå på en mælkekasse på Stændertorvet og råbe grimme gloser og nedgørende bemærkninger til de mennesker, der går forbi. Er de "krænkede" i virkeligheden de "krænkende"?

Skal vi det

Er dette en kultur som vi borgere i dette land skal til at vænne os til?

Hvis ikke vi passer på, så ser jeg store udfordringer for ytringsfriheden. Dét, at kunne tale frit og inden for lovens- og den gode tones ramme, vil blive særdeles vanskeligt, både når det drejer sig om almindelige emner, men i særdeleshed også emner som er mere kontroversielle. Det vil altid ligge i baghovedet, at nogen vil kunne føle sig krænket over det man udtaler sig om, og konsekvenserne heraf, vil virke uoverskuelige.

Rummelighed og medmenneskelighed er nøgleordet til en lettere hverdag for os alle. Hvad blev der af selvironi og evnen til at tage livet mindre alvorligt? Vi lever i en verden, hvor vi efterhånden skal veje hvert ord, af frygt for at nogen skal føle sig krænket. For ikke at livet skal blive alt for hårdt at leve, er det en gave at besidde evnen til at kunne se det morsomme i en situation, at kunne tage sig selv mindre højtidelig, at hvile i sig selv og ikke tage alt personligt og alvorligt. Slap af og træk vejret! Se verden lidt ovenfra og mød dagligdagens små udfordringer med et smil.

Og tilbage til overskriften om, hvorvidt jeg føler mig krænket eller ej? Nej, det gør jeg ikke og heldigvis for det. Jeg kan blive fornærmet, stødt, ophidset...alle ord som ikke har noget med krænkelse at gøre. Der skal nogle helt andre kræfter til, hvis jeg skal føle mig krænket, og tro mig, det har jeg oplevet, så jeg ved hvad jeg taler om.