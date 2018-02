Fødder ud på motorvejsbro

Politiet var en tur på broen, der fører Maglegårdsvej over Holbækmotorvejen torsdag formiddag, efter der var kommet en melding om, at der sad en mand på broen med benene ud over kanten. Politifolkene fandt en 18-årig mand fra Skibby. Han fortalte dem, at han havde sat sig der for at få noget frisk luft. Politifolkene bad ham om at finde et andet sted at lufte sig, da hans handling kunne misfortolkes af trafikanterne.