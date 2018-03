Se billedserie Aftenstemning over basilikaen i Assisi.

Fodrejse til Assisi med Paul Kofoed

Roskilde Avis - 25. marts 2018

To pilgrimsrejser i Frans af Assisi's fodspor i juni og september

Har man behov for at stresse af og samtidig få rørt sig, er muligheden til stede på en pilgrimsrejse til Assisi, der ligger i centrum af den italienske region Umbrien.

Pensioneret sognepræst ved Roskilde Domkirke, Paul Kofoed Christiansens er for 15. år igangsætter af turen og med som rejseleder på denne rejse til Assisi i det frodige og grønne Umbrien i hjertet af Italien. I år er rejsen arrangeret i samarbejde med JTB.

Efter sin pensionering har Kofoed nu fået mere tid til at dele sin rejseglæde med andre. I år udbyder han således to Assisirejser i form af en forårs og en efterårstur. Der vil ikke være den store forskel på det, deltagerne får lejlighed til at se. Men efterårsturen vil i højere grad tage hensyn til deltagere, som ikke nødvendigvis vil kunne klare de mest anstrengende vandringer.

Deltagerne får fast bopæl i et fredfyldt og smukt beliggende nonnekloster i udkanten af Assisi, hvorfra der er en fantastisk udsigt over byens mange tårne, kirker og klostre og ned over den frugtbare Spoletodal i det fjerne.

Byen er verdenskendt som fødeby for Frans af Assisi, som levede i middelalderen fra 1182 til 1226 og er grundlægger af den verdensomspændende franciskanske orden. Hele byen bærer præg af kirkeligt og spirituelt liv i skøn forening med et folkeligt kulturliv, hvor bordets glæder, kunst, sang og musik spiller en væsentlig rolle. Hele Assisi er, ligesom Roskilde Domkirke, med på Unesco's liste over verdens umistelige kulturarv. Men her er det hele byen, der med på listen, fordi den på helt ekstraordinær vis udgør en helhed af arkitektur og historie.

Nyde ro og fred

Under opholdet i Assisi vil deltagerne få lejlighed til at besøge nogle af de væsentlige og meget velbevarede steder i Umbrien, hvor Frans udfoldede sig i middelalderen. Rejsen vil også byde på anstrengende vandringer i det kuperede og bjergrige terræn samt udflugter med egen bus i den smukke umbriske natur. Men først og fremmest vil der være mulighed for at nyde roen og freden i den skønne by og i klosteret med den paradisiske klosterhave, hvor aftenerne ofte frister til at nyde et godt glas umbrisk vin og et hyggeligt samvær med de øvrige deltagere.

Turene til Assisi finder sted henholdsvis 2. til 8. juni og 8. til 14. september.

Rejsens pris er 8.300 kr. for 7 hele dage med ophold på et nonnekloster på delt dobbeltværelse med halvpension og udflugter. Kofoed leder og viser rundt i samarbejde med den franciskanske (og danske) munk Broder Theodor. Der flyves til Rom med SAS.

Der er et begrænset antal pladser. Det forudsættes, at man er i god fysisk form, da rejsen indeholder anstrengende vandringer i kuperet terræn. Dog vil efterårsrejsen give muligheder for deltagere med lidt mindre fysisk formåen.

For nærmere oplysninger og tilsendelse af udførligt program kan Paul Kofoed Christiansen kontaktes på 21 20 19 85 eller pkc@km.dk.