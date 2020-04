Fodgænger i fare på Frederiksborgvej

Onsdag eftermiddag kort efter klokken 15 skete der et mindre færdselsuheld i et fodgængerfelt på Frederiksborgvej. En 48-årig kvinde fra Jyllinge kørt i retning mod Roskilde. Hun stoppede ved et fodgængerfelt, for at lade en fodgænger krydse vejen. Men bilisten bag hende, havde ikke haft sin fulde opmærksomhed på trafikken, han nåede ikke at bremse i tide. Hans bil ramte den 48-årigs, der blev skubbet fremefter og ind i en bil fra den modsatte køreretning, der var stoppet op for fodgængeren i feltet.