Fodbold-VM kommer til Roskilde

Turneringsledelsen for WorldCup 70+ peger på Domkirkebyen som vært i efteråret 2021

Roskilde Avis - 09. februar 2020 kl. 19:15 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores resultat i Japan har i sig selv betydet, at vi er kommet på 'oldboys-landkortet' - men vi gjorde også en indsats uden for banen i Japan for at brande Roskilde, fortæller Hans Christian Nielsen.

Han var blandt de 16 spillere på holdet, der i oktober 2019 spillede sig til sølvet i Osaka i fodboldturneringen WorldCup 70+, hvor aldrende spillere fra Danmark, Taiwan, Hong Kong, USA og værtsnationen Japan deltog.

Større end rivalen Ikke mindst på baggrund af indsatsen fra det sammensatte Roskilde-hold af spillere fra Roskilde Egnens Oldboys Sammenslutning (REOS) har turneringsledelsen nu besluttet, at WorldCup 70+ i efteråret 2021 skal holdes i Roskilde.

Hans Christian Nielsen er medlem af den styregruppe, spillertruppen har nedsat til at håndtere planlægningen af og deltagelsen i World Cup, og han ser frem til, at Roskilde for første gang skal være vært for den tre dage lange turnering.

- Det er stort. Hidtil har man både i Danmark og internationalt forbundet 70plus-fodbold med AB, men nu er Roskilde også blevet en væsentlig spiller på den bane, siger han.

AB deltog som det andet danske hold ved VM i Osaka sidste år, men måtte nøjes med en 6.plads.

Planlægning går i gang Det er endnu uklart, hvor i Roskilde turneringen skal afvikles, men Hans Christian Nielsen og kollegerne i REOS vil nu tage kontakt til kommunen for at tage første skridt til det store arbejde, der ligger i planlægningen og afviklingen af turneringen.

- Vi skal ikke bare have styr på afviklingen af kampene, men også på fysioterapeuter, læger, dommere, banketter, indlogering, spisninger, underholdning og præmieoverrækkelse. Det er en større opgave, fortsætter Hans Christian Nielsen.

Demografien med sig World Cup 70+ skal i år spilles i september i Seattle, USA, hvor Canada også vil stille hold.

Hvor mange nationer der vil deltage i Roskilde i 2021 ligger endnu ikke fast, men Hans Christian Nielsen forventer som minimum deltagelse fra netop USA og Canada, og så de stærke asiatiske nationer Hongkong, Taiwan og ikke mindst Japan, der alene stillede med seks hold ud af 12 i Osaka.

- Japanerne har mange spillere i den alder. De har demografien med sig, og der er overraskende mange, der spiller fodbold derovre, siger han.

Tiden er med REOS Mens vi venter på World Cup 70+ 2021 har REOS også en hjemlig turnering for de helt modne fodboldspillere på tegnebrættet. Udover en 11-mandsturnering for 70+ arbejdes der på en sideløbende turnering for 75+.

- Det bliver formentlig så 5- eller 7-mands, evt. i samarbejde med AB. Vi har nok spillere i Roskilde-området til, at det giver mening. Nogle klubber, som fx HVB og KFUM, vil kunne stille et hold alene, mens andre vil samarbejde om et fælles hold. Der har været snakket om det i nogle år, og nu er demografien ved at være med os. Du kan sige, at tiden arbejder for os, smiler Hans Christian Nielsen.

Stormøde i AB En anden opgave i nær fremtid bliver en større international turnering for 5-mandshold i alderen 65+, som AB har inviteret REOS med til.

De udenlandske hold kommer til AB fra blandt andet navnkundige klubber som FC Barcelona, Ajax, Werder Bremen, Cardiff og Birmingham, så der er lagt i kakkelovnen til sammenstød med giganter.

REOS Klubber i og omkring Roskilde dannede for 50 år siden Roskilde Egnens Oldboys Sammenslutning (REOS) med det formål at lave turneringer for oldboys-spillere. Foreningen består i dag af 23 klubber med 61 hold.

Efter sølv ved World Cup 70+ i Osaka i Japan i efteråret 2019 skal REOS nu være vært for World Cup i Roskilde i efteråret 2021. - Vi er i det hele taget kommet med i en række nye sammenhænge. World Cup har kastet en del gode ting af sig, og man bliver nødt til at stramme sig an. Så det må blive mindre tid på sofaen og mere tid på banen, konkluderer Hans Christian Nielsen.