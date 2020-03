Fly i problemer i Roskilde Lufthavn

Klokken 19.44 søndag fik politiet melding om, at et mindre Cesna fly med tre personer om bord, ville foretage en sikkerhedslanding i Roskilde Lufthavn. Flyet viste tegn på, at der kunne være problemer med landingshjulene.

Politiet indsatsleder blev sendt til stedet, og en ambulance stod klar, hvis der skulle opstå problemer ved landingen. Den foregik dog uden problemer, og landingsstellet virkede som det skulle.

Det viste sig, at der var tale om en teknisk fejl, som viste en indikation på fejl på landingsstellet. Flyet blev herefter kørt i hangar.