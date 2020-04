Formanden for Skole- og Børneudvalget i Roskilde, Jette Henning (S) Foto: Jan Partoft

Flertal i skole- og børneudvalg: Undersøger pris for at give familier børnepenge igen

Roskilde Avis - 24. april 2020 kl. 09:22

Et flertal i Skole- og Børneudvalget ønsker mere præcist at få besked om muligheder og konsekvenser i Roskilde af et forslag om at give forældrene deres betaling tilbage, mens de i en periode ikke bruger deres pladser i kommunens pasningsordninger.

Folketinget har netop besluttet, at kommunerne kan få dækket udgifter ved at give forældre penge tilbage, når børnene ikke bruger pasnings-ordningerne.

Venstre, SF og Enhedslisten havde foreslået, at Roskilde nu også skulle indføre denne ordning med virkning fra 15. april og foreløbig frem til 10. maj.

Men et flertal bestående af budget-partierne S-DF-R vil være helt sikker på de økonomiske konsekvenser for Roskilde kommune, før man indfører sådan en ordning.

- Vi har åbenbart en forskellig opfattelse af beslutningen i Folketinget, og det vil være uansvarligt at træffe en beslutning, før vi helt nøjagtig kender de økonomiske konsekvenser her i Roskilde, siger udvalgets formand Jette Henning (S).

Solidarisk princip - ikke købmandsregning

Jette Henning understreger samtidig, at for hende er velfærdssamfundet opbygget på et solidarisk princip - i modsætning til købmandsregning, hvor man har noget til gode efter betalings-princippet:

- Jeg mener, at vi skal betale efter evne gennem vore differentierede skatter - og modtage efter behov, når man er i en situation, hvor der er brug for det.

- Derfor har vi gratis skoler, sygehuse samt plejehjem. Når det gælder pladserne i børneinstitutionerne, betaler forældrene også kun 25 pct. - mens resten betales af samfundet, dvs. alle borgere og skatteydere.

- Hvis man ikke modtager lige så meget, som man har betalt, skal man være glad for det. Så er man ikke arbejdsløs, syg eller så svækket, at det er nødvendigt at komme på plejehjem, mener Jette Henning.

