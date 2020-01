Flertal i byrådet: Absalon Skole trækker for meget

Absalon Skole i centrum er meget populær blandt forældre også fra andre skoledistrikter, så de vil gerne have deres børn ind her.

Roskilde Avis - 30. januar 2020 kl. 02:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en god undervisning og mange ressourcestærke forældre i Bymidten er Absalon Skole blevet for stærk en magnet, der tiltrækker så mange elever fra andre distrikter, at det kan gå ud over disse skoler.

Sådan lød den underliggende dagsorden onsdag i Roskilde Byråd, da et flertal på 19 bestående af S-DF-R, der også står bag årets kommunens budget i 2020, besluttede, at Absalon Skole næste år kun skal starte med to børnehaveklasser.

De øvrige partier med til sammen 12 mandater ønskede at give tre børnehave-klasser til skolen i centrum. De mente, der hurtigt kunne komme flere børnefamilier til området, og det ville give bedre trivsel for børnene med færre børn i klasserne.

Forældre i spørgetiden

Diskussionen startede faktisk allerede i spørgetiden før selve byrådsmødet, da to repræsentanter for forældre fra Absalon tog ordet. Både Kristine Pilsborg Didriksen og Lene Overgaard Mogensen argumenterede for, at der burde være tre børnehaveklasser fra starten af næste skoleår.

De henviste til, at der på den måde var bedre chancer for at bevare det gode niveau, som Absalon hidtil har haft i sine børnehaveklasser. Samtidig gjorde de opmærksom på, at det nye boligbyggeri ved INSP, hvor mange af lejlighederne bliver klar allerede i år, med stor sandsynlighed vil få flere børnefamilier til skoledistriktet.

Formanden for Skole- og Børneudvalget Jette Henning (S) svarede dem, at kommunen allerede havde været large over for Absalon og taget betydeligt flere børn ind her end dem fra skoledistriktet.

Egentlig var der kun 37 børn i området, hvilket ville give 18,5 elev i hver klasse. Men når de små børn, der allerede havde søskende på Absalon, også fik lov at starte her, kom antallet op på 26 i hver klasse.

- Vi må også se på helheden i kommunen, hvis det koster ekstra penge og kommer til at ramme flere af de øvrige skoler. Vores mål er jo en form for social balance, så alle skoler i Roskilde skal fungere godt, argumenterede hun,

Trivsel er penge værd

Veteranen Henrik Stougaard (El), der i flere omgange har været skoleformand, havde imidlertid en anden form for logik:

- Når vi putter for mange børn i en ny børnehaveklasse, så den senere skal deles op, så ødelægger vi børnenes trivsel og indlæring lige fra starten. Det giver dårligere skolegang og er kun med til at jage flere over i privatskoler.

- Hvis bare her kommer fire børn mere, skal der alligevel være tre børnehaveklasser på Absalon. Forhåbentlig dukker de ekstra børn op inden skolestart til august, så vi ikke først skal til at ændre det bagefter, tilføjede han.

Flere med problemer

Den nye konservative skoleordfører Pierre Kary var faktisk på samme linje:

- Trivsel og læring i de første år er helt afgørende for børnene i resten af deres liv. Hvis vi får for mange børn med dårlige oplevelser fra deres start i skolen, bliver det også langt dyrere senere for kommunen, når vi får større udgifter til unge med stress og andre problemer.

Jette Tjørnelund (V) og Tina Boel (SF) gik også ind for tre børnehaveklasser på Absalon. fordi det efter deres mening gav den bedste og mest holdbare løsning.

- Vi taler om at forebygge, men gør her det stik modsatte, sagde Tina Boel. I hele Region Sjælland er børn og unge med psykiske problemer mangedoblet, fordi de trives så dårligt i skolen. Det bidrager Roskilde nu ekstra til.

