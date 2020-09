Farten på Lindenborgvej skal sættes ned, og der skal indrettes flere overgange, så beboerne i Svogerslev let og hurtigt kan komme over til Lynghøj-søerne i de gamle grusgrave. (Foto: Anette Gundlach)

Flere ruter til grusgravene fra Svogerslev - Byrådet opgiver tunnel under Lindenborgvej

Roskilde Avis - 03. september 2020

Roskilde kommune vil nu sikre flere overgange i niveau, så beboerne i Svogerslev lettere og mere sikkert kan komme over til Lynghøjsøerne i de gamle grusgrave på den anden side af Lindborgvej.

Sådan blev beslutningen fra et stort flertal, da byrådet på sit seneste møde diskutere en mere sikker adgangsvej til det nye rekreative område syd for Svogerslev.

Dermed opgiver kommunen en tidligere vedtaget løsning om at lave en tunnel under Lindenborgvej ved rundkørslen ud for Stamvejen.

Dyr og usikker

Da Teknisk Forvaltning gik i gang med at forberede en tunnel viste det sig nemlig, at der går en stor gasledning langs hele den vestlige side af Lindeborgvej. Derfor ville prisen for en tunnel stige med 50 pct til over 10 mio.

Samtidig blev flere klar over, at en tunnel på ét sted ikke ville være en optimal løsning. For beboere i den vestlige del af Svogerslev ville det være en kæmpemæssig omvej, så de vil fortsat vade over Lindenborgvej for at komme til søerne.

Lokale folk med

Derfor vil kommunen nu forberede flere ruter i niveau over Lindenborgvej, samtidig med at farten skal bremses kraftigt på denne rute, hvor biler ofte kører med mere end 80 km. i timen.

I det store flertal, der foretrak denne løsning, var også de tre medlemmer af byrådet fra Svogerslev: Bent Jørgensen (V), Merete Dea Larsen (DF) og Pierre Kary (K).

tk